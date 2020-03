Neon City Riders, l’index mexicain, est désormais disponible sur consoles et PC

Neon City Riders est un projet mexicain indépendant qui a réussi à attirer l’attention de beaucoup. C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer que le jeu vidéo attendu de Mecha Studios est maintenant disponible sur consoles et PC.

Comme nous vous l’avions précédemment informé, aujourd’hui, le 12 mars, est la date de sortie de Neon City Riders. Ce projet est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en échange de 19,99 $ USD (249 $ MXN).

Donc, si vous souhaitez obtenir Neon City Riders, vous pouvez déjà visiter le magasin de votre plate-forme préférée pour l’acheter et le télécharger. Gardez à l’esprit que, pour le moment, Bromio et Mecha Studios n’ont pas discuté de la possibilité de le lancer au format physique.

Neon City Riders est désormais DISPONIBLE sur toutes les consoles et Steam. Nous espérons que vous apprécierez votre voyage dans les rues fascinantes de Neon City! ☠️🤖 pic.twitter.com/YNfRMbEV4k

– Mecha Studios ▶ ️ Neon City Riders est maintenant DISPONIBLE (@MechaStudios) 12 mars 2020

Qu’est-ce que Neon City Riders?

Si vous n’avez pas suivi notre couverture, nous vous disons que Neon City Riders est un jeu indépendant mexicain qui, mi-2017, a demandé le soutien de la communauté sur Kickstarter. Là, il a été bien reçu par la communauté, alors il a atteint son objectif et le développement est devenu une réalité.

Dans Neon City Riders, vous vous rendrez à Neon City, une ville cyberpunk en déclin total. Là, vous devez explorer pour trouver des pouvoirs qui vous aideront à libérer les rues des 4 gangs qui le contrôlent.

Vous pouvez en savoir plus sur Neon City Riders ci-dessous:

Qu’avez-vous pensé de cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires.

Neon City Riders est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce lancement en cliquant ici.

.