Neon City Riders, un jeu indépendant mexicain, a déjà une date de sortie

Il ne fait aucun doute que Mexique Il a un talent incroyable pour le développement de jeux vidéo, et Neon City Riders C’est une preuve de cela. Le nouveau jeu de Jeux de Mecha Il a enfin révélé sa date de sortie avec une incroyable bande-annonce pleine d’action et de couleurs vives que vous pouvez apprécier ici.

Neon City Riders Il s’agit d’un jeu d’action-aventure inspiré de la science-fiction des années 80. Chaque zone est composée de différents éléments visuels, ennemis, mécaniques, énigmes et missions secondaires. Le projet a atteint son objectif dans Kickstarter en juin 2017 et sera disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC le 12 mars 2020.

Jeux de Mecha C’est un studio de jeu vidéo indépendant créé en 2016, dont l’objectif va au-delà de nous apporter des expériences interactives, mais aussi de transmettre tout l’amour et la passion qu’ils investissent dans chaque projet. Même si Neon City Riders Il est prêt à être lancé, l’équipe a décidé de ne pas perdre de temps et elle travaille déjà sur sa prochaine aventure, vous devrez donc être au courant d’eux pour savoir ce qu’ils font.

Source: Jeux de Mecha

