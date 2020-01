Neonwall devient le troisième jeu de commutation tiers pour prendre en charge Labo VR

Mise à jour: Le titre original de cet article indiquait qu’il s’agissait du deuxième titre VR tiers à offrir la prise en charge de Labo VR. Merci à nos amis de Nintendo japonais de nous avoir rappelé qu’il s’agissait en fait du troisième jeu de ce type après Chambres: l’aventure d’Anne et George également corrigé à l’appui. Il semblerait que JanduSoft ne soit plus le meilleur type de correct …

Vous avez toujours votre Labo VR Des lunettes qui se baladent quelque part? Il est temps de les dépoussiérer car une mise à jour gratuite pour le casse-tête d’action d’arcade Neonwall a ajouté la compatibilité Labo VR. De manière significative, c’est l’un des premiers jeux en dehors des titres propriétaires de Nintendo à recevoir une telle mise à jour, comme l’a annoncé le développeur JanduSoft sur Twitter:

Nous sommes très fiers d’annoncer notre PREMIER jeu VR Toy-Con #NintendoLabo.

Une mise à jour GRATUITE pour #neonwall.

Nous sommes le PREMIER tiers à obtenir l’approbation de ce type de mise à jour.

Obtenez votre copie avec une petite remise sur eShophttps: //t.co/Kzw3aFAXkx#SwitchCorps #NintendoSwitch pic.twitter.com/svGMIJ4Tie

– JanduSoft – Publication / portage / développeur VideoGame (@JanduSoft) 16 janvier 2020

Dernières années Spice And Wolf VR a également pris en charge les casques VR en carton de Nintendo, bien que ce jeu soit sorti avec les fonctionnalités le premier jour, donc le tweet de JanduSoft est toujours techniquement correct (le meilleur).

Neonwall a été lancé sur Switch en 2018, un an après la console elle-même, et est déjà disponible sur les formats VR tels que PSVR, Oculus et HTC Vive, donc c’est génial de voir JanduSoft ajouter le support de la prise en charge lo-fi de Nintendo sur la technologie. Évidemment, le résultat ne rivalisera pas avec les expériences de fidélité plus élevées disponibles ailleurs, mais si vous avez le jeu et votre Labo VR juste sur l’étagère, ce sera une jolie petite mise à jour à essayer.

Nous avons aimé Neonwall lorsque nous l’avons examiné il y a deux ans, le décrivant comme “un bel ensemble de lueurs néon sans fin et de musique électronique remplie de quelques défis de concentration et de réflexes”. Il est actuellement en vente sur l’eShop avec 75% de réduction jusqu’au 5 février, donc si vous avez déjà vos lunettes Labo VR, il vous en coûtera seulement 2,49 $ / 2,24 £ / 2,49 € pour ajouter un autre jeu VR à votre Switch collection.

