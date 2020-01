Neonwall est mis à jour pour prendre en charge la VR via Nintendo Labo

Le 15 mai 2018, il est sorti dans l’eShop de la console hybride Neonwall, un jeu original de puzzles à la première personne où l’objectif était de guider une sphère à plusieurs niveaux avec de nombreux dangers et dispositifs à contrôler, afin de ne pas entraver cette progression dans un monde néon futuriste, apparemment quelque peu hostile. Puisque le jeu se déroule à la première personne, que diriez-vous de lui donner une approche plus immersive via la VR? C’est ce que JanduSoft, son développeur et également responsable d’autres titres sur Nintendo Switch comme Caveman Warriors, semble avoir pensé, annonçant une mise à jour gratuite qui permet d’utiliser le tout nouveau module Nintendo Labo VR Dans le même but.

Nous sommes très fiers d’annoncer notre PREMIER jeu VR Toy-Con #NintendoLabo.

Une mise à jour GRATUITE pour #neonwall.

Nous sommes le PREMIER tiers à obtenir l’approbation de ce type de mise à jour.

Obtenez votre copie avec une petite remise sur eShophttps: //t.co/Kzw3aFAXkx#SwitchCorps #NintendoSwitch pic.twitter.com/svGMIJ4Tie

– JanduSoft – Publication / portage / développeur VideoGame (@JanduSoft) 16 janvier 2020

Il n’y a pas beaucoup de titres de la console Joy-Con qui ont maintenant ce support en VR, en particulier qu’ils soient tiers, donc toute initiative de ce style est plus que bienvenue, car elle offre une expérience de jeu différente qui vous invite à la rejouer, si vous l’avez déjà fait, ou à lui donner une chance autrement, d’autant plus que jusqu’au 5 février ce jeu a un 75% de réduction, ce qui le laisse au prix de 2,49 €, au lieu des 9,99 € habituels.

Gameplay Neonwall (Nintendo Switch eShop)

