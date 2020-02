Nerf prépare les lanceurs Halo et nous les voulons tous!

Alors que Halo: Infinite est le produit que tous les fans de Halo attendent, il y a déjà plus de choses qui peuvent être ajoutées à votre liste de souhaits. Ce qui se passe, c’est que Nerf a annoncé qu’il préparait de nouveaux lanceurs inspirés de 2 des armes les plus emblématiques de Halo.

Pour être précis, ce sera à l’automne lorsque Nerf mettra sur le marché 3 nouveaux lanceurs inspirés des armes que vous avez sûrement utilisés à plus d’une occasion dans Halo.

Le premier est le MA40, un fusil inspiré d’une arme Halo: Infinite, qui peut transporter 10 fléchettes et utilise 4 piles de type C. Il est à noter que le produit coûtera 50 USD et inclura un code pour débloquer un aspect pour le MA40 dans la prochaine aventure de Master Chief.

En revanche, le 2 octobre, de nouveaux lanceurs de la gamme Microshot arriveront. Le premier sera une réplique du SPNKR, arme emblématique du CSNU. Ce lanceur coûtera 10 USD et ne pourra lancer qu’une seule fléchette.

Enfin, nous avons un Microshot inspiré par le Needler, l’arme Covenant que beaucoup détestent pour leur puissance. Cette version comprendra 2 fléchettes et coûtera 10 $ USD.

Il est à noter que, pour le moment, Nerf n’a pas commenté l’arrivée possible de ces lanceurs Nerf de Halo au Mexique. Cela dit, Nerf a distribué des produits de jeux vidéo dans notre pays. Nous pensons donc qu’il est très probable qu’ils seront vendus dans les magasins mexicains.

Nous profitons du fait que nous jouons le thème de Halo pour vous dire que son prochain opus, Halo: Infinite, sortira plus tard cette année. Alors que pour le moment nous savons peu de choses sur ce que 343 Industries prépare pour la nouvelle aventure de Master Chief, le studio nous a récemment montré comment ils enregistrent les effets sonores des armes. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette production coûteuse, nous vous invitons à consulter son dossier.

