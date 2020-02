NES Zapper. L’arme qui a révolutionné votre façon de jouer!

Ils disent que chaque histoire a un début et bien que je doive reconnaître avoir été très enclin à rechercher ou à personnifier cette exception qui a confirmé la règle, dans ce cas, je ne peux rien faire de plus que d’admettre la règle comme vraie et valide. J’ai déjà commenté à plus d’une occasion que NESxtalgia ne prétend pas être un recueil informatif mais plutôt des explosions de connaissances empiriques, d’expériences et d’expériences vécues à la première personne autour de la NES éteinte (?) Et de tout ce que cela signifiait pour moi au début des années 90. Et ce sont précisément ces débuts, gravés dans ma mémoire de bélier, qui ont marqué l’évolution du reste de ma carrière juteuse. Curieusement, ce premier contact est marqué non par un jeu (du moins pas en soi) mais par un périphérique qui, sans aucun doute, m’a profondément marqué: NES Zapper.

Il est facile d’étiqueter le NES Zapper, ce pistolet léger qui utilisait la technologie précaire qui existait à l’époque, un complément qui n’atteint même pas la semelle des petites chaussures les plus récentes comme la Wiimote, le PlayStation Move ou le Kinect. Cependant, et sans perdre un instant la perspective donnée par le passage du temps, je dois souligner qu’à la fin des années 80 et au début des années 90, pouvoir profiter de cette technologie sur le territoire national était toute une découverte Pour beaucoup d’entre nous. Sans perdre de vue (viser, tirer … je vais me taire!) Cette créativité est, sans aucun doute, l’un des grands atouts du grand N.

Les Mages arrivent, petite route de NESxtN!

Mettons-nous en scène … Année 1989 (aux portes d’un millénarisme qui, pour de nombreux experts, arriverait dans les années 90 au lieu du 21e siècle) Three Kings Night avec un Synbi mini qui, sans savoir comment, s’était retrouvé au milieu d’une balade alors qu’il voulait vraiment s’endormir au lit pour que ses Majestés de l’Est cessent de se charger le plus tôt possible (ou du moins il s’y attendait année après année ) de cadeaux.

Le plan était simple, pour voir fugitivement, quelle étoile de l’Est, les différents flotteurs présents dans un événement aussi inutile et dangereux (les bonbons sont chargés par le diable), esquiver le nombre maximum de projectiles de glucose pour essayer d’en sortir indemne et immédiatement prendre sa retraite, ce Noël que nous avons célébré chez des amis qui faisaient déjà partie de la famille, se reposer pendant que nos parents racontaient leurs ennuyeuses batailles dans le bar situé au pied de la résidence familiale. Le plan s’est parfaitement déroulé, même si je dois admettre qu’il nous a fallu plus de temps que prévu pour céder à un tel panorama / perspectives. Les nerfs et l’émotion, comme cela arrive souvent dans ces cas (ne perdez jamais cette étincelle), nous ont amenés à entrer dans une spirale conversationnelle sans fin d’une rigueur scientifique douteuse.

Le soleil est passé par la fenêtre en regardant, petit à petit, le contact avec des yeux un peu embrouillés. Après les avoir ouverts et avoir pris conscience de ma propre conscience, qui valait la semi-redondance, j’ai frappé un bouclier, qui aurait très bien pu être extrait de toute manœuvre acrobatique de l’incroyable Hulk, en direction de la pièce où se trouvait l’arbre de Noël. Et elle était là, une grande boîte enveloppée de papier d’emballage de goût douteux, de pois rigoureux et mon nom couronnant son devant. Après l’avoir ouvert, il est apparu comme de nulle part (enfin, de nulle part mais d’une boîte) rayonnante, majestueuse et non polluée: la NES. Fait intéressant, le pack comprenait un accessoire qui a réussi à attirer plus d’attention, au moins au départ, que la console elle-même. C’était le pistolet NES Zapper et il l’a touché deux fois. Et il est venu avec une cartouche qui comprenait 2 titres, Chasse au canard et un autre jeu avec un Mario. Ne me lapide pas encore, Mario est mon SUPER-héros préféré, mais lors de ce premier contact, ces canards et son bonhomme ont monopolisé mes premières et intenses sessions de jeu.

Le triste (?) Au revoir aux salles de jeux

Cet article n’a pas l’intention d’entrer dans des détails ennuyeux sur le système d’exploitation de la Nintendo Zapper. Au contraire… Je soulignerai seulement que sa technologie, bien que limitée, a profité d’un curieux modus operandi pour atteindre son objectif de manière vraiment ingénieuse. Il suffisait d’appuyer sur la gâchette du pistolet, pour que l’écran, profitant des tubes de rayons cathodiques des anciens téléviseurs à tube cathodique et grâce à la photodiode de son canon, il restera un instant noir. Colorer en blanc uniquement l’objet que nous visions vraiment. Quelque chose qui, se produisant en un millième de seconde, était presque imperceptible à l’œil humain. Je dois admettre que cet appareil m’a attrapé, dès la minute du jeu, avec sa conception dans le pistolet laser de style le plus pur (j’aurais préféré le modèle non censuré. Prototype qui a changé sa forme initiale et est devenu un orange vif pour échapper à toute ressemblance avec un pistolet). Même son son caractéristique lorsque la gâchette est activée toujours installé aujourd’hui dans un coin moelleux de mes souvenirs gamers. Je n’oublierai jamais le jour où j’ai découvert que si je pointais l’écran avec le préfiltre d’une loupe, il augmentait son efficacité comme s’il s’agissait d’un fusil de chasse. En effet, à cette époque, ces astuces étaient, comme notre ingénieuse ingéniosité, à l’ordre du jour.

Duck Hunt était le deuxième jeu NES le plus vendu (28 millions d’exemplaires). Seul Super Mario Bros a pu le surmonter

Il y a quelques titres que j’ai pu apprécier avec le Nintendo Zapper et l’un des plus importants était, sans aucun doute, Duck Hunt. Un jeu dans lequel nous devions tirer sur différentes cibles avec des motifs différents selon le mode choisi. Alors que dans l’un, un canard est apparu, dans les autres, nous en avons trouvé quelques-uns et une modalité de tir au plat respectivement. Dans chacun d’eux, nous n’avions que trois tirs à notre disposition et un certain délai (selon le mode et la difficulté). La mécanique et le système de jeu ne pourraient pas être plus simples, mais les morsures avec le chien haineux qui se moquaient de nous après avoir disparu ou la possibilité de jouer avec deux joueurs (l’un conduisant le zapper et l’autre déplaçant le canard) ont fait briller l’équipe. Et revenons à cette «recherche de vie» qui prévalait à l’époque. Ce mode multi n’était indiqué nulle part dans le manuel, c’est donc devenu une découverte.

L’autre titre … n’est autre que Les aventures de Bayou Billy (Mad City à l’origine). Curieusement, nous avons été confrontés à un battement de déplacement latéral qui, et là réside son originalité, comprenait des niveaux de conduite et de tir (armés du NES Zapper). Si on y ajoute une musique entraînante, un rythme fou et un air aux films d’aventure de l’époque comme Crocodile Dundee … le résultat n’était autre qu’un Must Have!

NES Zapper: une révolution qui pointe vers les profondeurs de notre NESxtalgia

Il n’est pas du tout erroné de dire que les jeux vidéo peuvent être compris comme des expériences conçues pour divertir. Un reflet fidèle d’une société qui reste un ensemble d’expériences. Cependant, nous nous arrêtons rarement pour analyser la technologie avec laquelle ces expériences sont projetées. NES Zapper supposait, regardez comment vous le voyez, une révolution dans le divertissement domestique. Une proposition risquée dont les créateurs ont probablement compris dès le début, et cela a été déclaré par la console elle-même dans sa boîte (Le système qui révolutionne les jeux vidéo!), que parier sur ce périphérique signifiait miser sur une nouvelle façon de comprendre le concept même de «jeu». Peu d’experts qualifient la NES de console qui a popularisé le monde des jeux vidéo dans le monde. Eh bien, sans aucun doute, faire du zapper était un élément essentiel pour cela!

En bref, et atteignant le cœur même de NESxtalgia … le Nintendo Zapper révolutionné ma compréhension du divertissement «à la maison». Il n’était plus nécessaire de laisser les durs dans les salles de jeux, mais je pouvais vivre une expérience similaire, avec les limitations que le matériel de Nintendo m’offrait, depuis chez moi … Il fallait juste essayer de ne pas gâcher avec autant de câble!

