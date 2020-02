NES Zappers vendant des prix élevés au Japon

Si vous êtes un joueur au-dessus d’un certain âge, vous connaissez probablement bien le NES Zapper, le pistolet à lumière orange électrique qui a été l’un des accessoires les plus populaires de la console de divertissement Nintendo d’origine. Bien que vous puissiez l’utiliser pour chasser les méchants dans une variété de jeux, comme Hogan’s Alley et Wild Gunman, il est souvent associé à Duck Hunt, le jeu de tir d’oiseaux qui mettait en vedette l’un des compagnons canins les plus ennuyeux du jeu vidéo.

Eh bien, les joueurs japonais qui cherchent à faire exploser des canards ces jours-ci devront débourser de l’argent pour ce privilège. Selon un tweet de Chris Kohler, rédacteur en chef de Kotaku, l’humble Zapper a grimpé en prix sur les marchés japonais ces derniers mois. À titre de comparaison, le Zapper orange le moins cher de l’image avait un prix de 6000 yens (~ 54 $), tandis que les publications Amazon pour un Zapper américain commencent autour de 15 $, frais de port inclus. Cela peut être attribué à deux facteurs principaux: le Zapper n’est jamais sorti au Japon, car le Famicom avait son propre pistolet léger qui ressemblait fortement à un revolver réel; et l’apparition de l’arme en tant qu’arme dans Splatoon 2 a considérablement rehaussé son profil.

Grâce à sa nouvelle popularité mondiale en apparaissant dans Splatoon 2, le NES Zapper (non publié au Japon) se vend maintenant pour beaucoup d’argent sur des sites japonais, où il est étiqueté avec “N-Zap” et “Splatoon” pic.twitter.com/ u4fBZMjpzB

– Chris Kohler (@kobunheat) 19 février 2020

Ce n’est pas la première fois que Nintendo inclut le Zapper comme un service de fan nostalgique. Le personnage Duck Hunt dans Super Smash Bros.est un hommage élaboré au pistolet léger, avec de nombreuses références à des personnages des jeux d’armes à feu NES.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.