NESxtalgia – Nous remontons le temps avec Ninja Gaiden II

Je ne nierai pas qu’un article du projet personnel de NESxtalgia il soutient l’une de ses bases narratives sur un élément aussi volatile, imprévisible et capricieux que la mémoire. La mémoire comprise comme un droit d’exercice, avec nostalgie et trahison, notre droit, vaut la redondance, rêver en 8 bits. Cependant, ma mémoire, qui est très sélective, a tendance à se concentrer sur les stimuli les plus sublimes. Face à une modalité de nostalgie préventive, qui au lieu de rester coincée dans ce … “n’importe quel temps passé était meilleur” décide de s’arrêter pour se souvenir de ces bons moments qui, comme Mistral l’a soutenu, nous font sentir heureux et forts pour améliorer et améliorer un avenir aussi prometteur qu’inconnu et inexploré. Et quelle meilleure façon de continuer cette aventure qu’avec Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos (Shadow Warriors II en territoire européen). Un titre avec lequel Tecmo a réussi à marquer une école et une œuvre qui a mérité le droit d’être considérée comme une légende à laquelle, avec le temps, un hommage au genre des plateformes serait rendu. Et quel meilleur moment pour regarder en arrière que maintenant que 25 ans se sont écoulés depuis son lancement au Japon. Prêt à aider Ryu Hayabusa à nouveau dans sa croisade pour empêcher le monde de sombrer dans l’obscurité totale?

Où aurai-je mis mon shuriken?

Ce fut l’année 1994, une année d’événements aussi importants que le début du mandat de Nelson Mandela ou, entrant sur un terrain jouable (et beaucoup moins significatif), la naissance de deux systèmes qui révolutionneront complètement le monde des jeux vidéo, Sega Saturn et PSX. Et je fais bien de souligner, encore une fois, l’année 1994, puisque comme beaucoup d’entre vous l’auront vérifié, cette date ne correspond pas au 25e anniversaire mentionné précédemment. Raison? L’étonnante qui, à cette époque, a subi les lancements dans un monde pas si globalisé. Effectivement, Ninja Gaiden II pour NES a fait irruption au Japon le 6 avril 1990.

Sections de côté et nous plaçant, encore une fois, quatre ans plus tard, non seulement un serveur n’avait pas le budget ni assez d’imagination pour se concentrer sur la génération de consoles à venir, mais, ignorant les 16 bits, il continuait de jouir comme jamais de sa NES bien-aimée et battue. Cela faisait un peu plus d’un an que j’avais décidé d’accompagner un Nelwyn de petite taille mais immense de courage, de cœur et de bravoure, et pendant tout ce temps mes cours jouables avaient pataugé.

La fièvre ninja Il n’était pas revenu si fort, mais il voulait montrer que tout n’était pas perdu dans un genre qui, oui, devenait beaucoup plus strident. Et c’est ici, précisément, que je suis tombé amoureux des histoires mettant en vedette (soit en littérature ou au cinéma) des ninjas au sens strict du terme. Qu’ils soient de simples mercenaires sans scrupules ou, mes préférés, des guerriers appartenant à des lignages ou des clans importants dont l’honneur les a conduits en pèlerinage à la recherche d’aventures incroyables. Qui a dit que la voie du guerrier allait être facile?

Pour lui, l’arrivée du thème ninja dans le monde des jeux vidéo a ouvert une porte qui, comme je l’ai déjà commenté quelques lignes ci-dessus, n’admettait jusqu’à présent que l’entrée aux produits cinématographiques et / ou liés. Et c’est que nous nous référons à un jeu, dont le thème et le titre correspondent parfaitement à la culture ninja populaire si à la mode dans les années 80 et au début des années 90. Une culture fidèlement représentée dans des films tels que la saga American Ninja / American Warrior ( a commencé dans les années 80), 3 Ninjas, Mortal Kombat, Ninja Scroll ou la première des Tortues Ninja elles-mêmes sur grand écran. Nous ne parlons pas d’autre que Ninja Gaiden II ou Shadow Warriors II, comme il est devenu connu pour notre territoire. (J’ouvre le paragraphe)

Je ne vais pas le nier, en tant que titre, et oui, c’est une appréciation superficielle et poétique qui prétend être aussi respectueuse que possible avec l’honorable clan Hayabusa, j’ai toujours préféré utiliser cette œuvre avec son titre “original” (Ninja Gaiden) à la place de l’option, plus cinématographique ET explosif, inventé dans ces terres. Et c’est que comme le maintenait Albert Boadella dans le programme mythique de La 2 … «Soyons européens!»

L’héritier de l’épée du dragon

Un peu plus que 2000 pesetas. Cela peut sembler beaucoup, mais croyez-moi quand je vous dis que même pas à distance se rapprochait de la valeur qu’une cartouche avait pour moi dont il y a longtemps elle aurait (FAUX) juré de ne pas lâchez prise. Nous nous référons au mythique Chip Da n Dale: Rescue Rangers (Chip and Chop pour les amis et un futur incontournable pour NESxtalgia). Malheureusement, c’est ce que j’ai réussi à collecter dans le magasin le plus haineux de ma ville, mais, en même temps, la seule alternative pour pouvoir accéder à des jeux qui étaient autrement inaccessibles pour moi. petit budget. Ce chiffre, ajouté à celui collecté, après une nouvelle incursion impitoyable, dans ma tirelire impuissante a réussi à être suffisant pour que Ninja Gaiden II (ou Shadow Warriors II pendant qu’il priait dans la boîte) rentre à la maison.

Et justement, en poursuivant avec sa boîte, je me souviens que (au-delà du changement de titre) j’ai été surpris de voir Ryu, un ninja, au visage ouvert et aux traits aussi occidentalisés. D’un autre côté, son Manuel d’instructions cela m’a laissé une marque claire. A présenté l’histoire, les contrôles et même certains membres du clan démon ainsi que de merveilleuses illustrations en noir et blanc. Quelque chose qui me manque actuellement, bien que, heureusement, de nombreux studios indiens retrouvent une “tradition” qui semblait déjà éteinte.

Je dois admettre que faire fonctionner la cartouche a été une véritable épreuve. À l’époque, mon bien-aimé NES était un peu touché et presque aucun titre utilisé pour charger la première fois (je sais, que j’ai soufflé comme un fou n’a pas aidé …). Mais je l’ai fait, et depuis lors, dès la première seconde du jeu, depuis que la première cinématique m’a été montrée et depuis que son thème principal est entré dans mes oreilles, j’ai été totalement et absolument absorbé pour sa proposition frappante.

Ninja Gaiden II passe un an après les événements vécus dans le premier titre de la franchise (livraison qui, malheureusement, n’avait pas encore joué). L’histoire nous présente les méchants empereur ashtar. Un être méprisable qui, après avoir appris la défaite de Jaquio, élabore un plan pour conquérir le monde et le plonger dans l’obscurité totale au moyen d’une arme maléfique, connue sous le nom de Épée sombre du chaos, avec la possibilité de ouvrir les portes de l’enfer lui-même. Un agent de l’armée américaine nommé Robert T. Sturgeon recrute notre bien-aimé Ryu Hayabusa, le principal protagoniste du jeu, lui expliquant, et cette conversation si elle était manuelle à l’époque, qu’il était le seul à pouvoir stopper une telle menace et, incidemment, sauver sa bien-aimée Irène.

Et bien que cet article ne soit pas destiné à être une analyse consciencieuse, il est vrai que ma mémoire sélective ne révélera pas de détails lorsqu’il s’agit de se concentrer sur les aspects qui ont suscité en moi les sensations les plus intenses. Le premier niveau, bien qu’avec plus de richesse et de détails techniques, m’a beaucoup rappelé un domaine très spécifique du premier épisode. Quelque chose qui m’a fait craindre un recyclage excessif d’éléments qui, heureusement, n’ont jamais abouti, car la conception des différentes phases était non seulement belle, visuellement parlant, mais contribuait également beaucoup de variété, de couleur et de son à l’assortiment de lieux. à travers lequel nous avons couru. Devant moi, certains Des graphismes époustouflants, avec des effets vraiment incroyables et une section sonore, par Keiji Yamagishi, qui fait déjà partie de l’histoire vivante du monde des jeux vidéo.

Voir aussi

D’un autre côté, le jeu nous a présenté un difficulté diabolique (tout un défi pour mes compétences aux commandes du contrôleur NES), qui a heureusement été compensé par un jouabilité réellement raffiné, où les reflets étaient tout, et un courbe de difficulté parfaitement équilibrée. On peut dire, sans crainte de se tromper, que Ninja Gaiden II surpasse pratiquement tout ce que son prédécesseur nous présente cinématiques spectaculaires pour le moment, qui sont encore gravés dans ma mémoire, et une section jouable qui a élargi la mécanique, avec des zones glissantes, du vent, la possibilité de grimper (et pas seulement de rebondir de mur en mur) et la présence de nouveaux power-ups comme les Ghost Ninjas. Des clones qui imitaient chacun de nos mouvements et qui, honnêtement, m’ont sorti de plus d’un problème.

Ninja Gaiden II: l’épée sombre du chaos. Un chef-d’œuvre 8 bits

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos n’a peut-être pas été une révolution depuis son premier épisode. Cependant, il est incontestable d’affirmer que les garçons et les filles de Tecmo ont atteint un titre de plate-forme ronde qui a dépassé à tous égards son prédécesseur.

Quelques graphismes vraiment impressionnants pour l’époque (encore plus si l’on considère qu’ils appartiennent à un système 8 bits), des cinématiques spectaculaires qui ont réussi à nous plonger pleinement dans l’histoire, aussi simple que soit son récit, une section sonore avec quelques thèmes qui font déjà partie du répertoire du juke-box sacré de l’Olympe des jeux vidéo et une difficulté diabolique dont la courbe (essai / erreur) était parfaitement équilibrée, a réussi à donner forme à un produit essentiel pour tout amateur de titres de plateformes classiques de les années 90. Si nous ajoutons à tout cela, à cette époque, j’étais malade de fièvre pour tout ce qui avait à voir avec l’univers ninja … et la certitude que Ryu Hayabusa ne cesserait jamais d’avoir besoin de notre précieuse aide … NESxtalgia est plus que garanti!

PS: Courez, imbéciles, sur l’eShop!

Source1

Source2

Connexes