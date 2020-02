NESxtalgia – Nous volons vers le passé avec Super Mario Bros.3

À ce stade, il est indéniable d’affirmer que toutes les entreprises dédiées aux loisirs et au divertissement comprennent la nostalgie comme l’une de leurs variables / sources de revenus les plus notables. Et, non, ce n’est pas quelque chose qui doit être mauvais en soi, mais il est vrai que ce sentiment perpétué que «tout passé était meilleur»A fait que cette nostalgie s’est imposée, à maintes reprises, par la force avec des résultats, parfois, vraiment discutables. Et bien que ce ne soit pas le cas, il devrait toujours être très présent dans notre lecteur de mémoire. Heureusement, aujourd’hui, nous devons parler d’un plombier avec une moustache impressionnante, une personnalité radicale et un kit qui sauve les princesses incluses … Et c’est que le temps passe, comme Super Mario Bros.3, Volant!

L’anesthésie pour un cœur à la plate-forme

L’énorme 30 ans depuis l’arrivée de Super Mario Bros.3 Ouest, plus précisément aux États-Unis. S’il est vrai qu’en Europe nous avons dû attendre encore six mois pour en profiter (les temps de chargement étaient alors très différents pour nous). Érigée par beaucoup, y compris un serveur, comme l’une des meilleures plates-formes de l’histoire des jeux vidéo et un jeu dont la projection a sans aucun doute largement dépassé celle de la NES elle-même. Un chef-d’œuvre PLUS de Nintendo et Miyamoto qui a réussi à mettre plus de 18 millions de cartouches sur le marché, pulvérisant toutes les attentes et se classant depuis des années parmi les listes de jeux les plus vendues dans le monde. Et quoi de mieux que le passage inexorable du temps lui-même, compris ici comme facteur amplificateur, pour hommage à ce chef-d’œuvre du genre plataformero.

Jusqu’à présent, tout est normal, non? De plus, nous pourrions dire que, selon ce qui a été lu jusqu’à présent, nous sommes confrontés à un article qui, dans son empressement à rendre hommage à un titre aussi connu, se prépare à répéter les mêmes données, curiosités et détails que ceux des dix mille publications précédentes vues. dans le réseau des réseaux. Rien n’est plus éloigné de la réalité. NESxtalgia vous apportera Super Mario Bros.3 sous un prisme jamais vu auparavant, Le mien!

En août 1991, ma toute nouvelle NES couronnait la télévision de la cuisine depuis quelques années (à cette époque, monter à bord de la salle, occupée par les informations et d’autres bourdonnements de télévision, était une tâche impossible). C’était un été assez chaud, alors je veux m’en souvenir. Il est vrai que mon empressement à nettoyer la planète n’était pas encore né (j’avais un an en vue). Cependant, mes antennes recevaient déjà des données qui indiquaient quelque chose que nous devrions faire mal avec notre planète pour nous traiter comme ça. Dans les précédents épisodes de NESxtalgia, je vous ai révélé comment le duo composé de Duck Hunt et NES Zapper a réussi à éclipser, et je parle toujours sous le prisme de ma propre expérience, au très Super Mario Bros.Un titre de plateforme aussi impressionnant que roman qui, cependant, Il a été balayé quelques années plus tard, dans chacune de ses sections, par son troisième opus numéroté. Et c’est que Super Mario Bros.3 est arrivé, sans aucun doute, pour occuper ce trône jouable qui a initialement usurpé (?) le canon du Grand N.

Cette scène est déjà … mythique!

Mario fait des jetons et apparaît (volant) à vos côtés

Ce fut un après-midi ennuyeux, un de ceux sans attentes, où rien ne se passe jamais. Ou du moins, c’est ce que je pensais. Prenez quelques semaines punis dans le donjon le plus profond de ma maison pour avoir jeté une pierre inoffensive (et minuscule) à l’intimidateur de classe dans le seul but d’agir comme un sauveur de sauvetage … ni contribué à façonner une scène beaucoup plus encourageante. Et en parlant de pierres … Immergé dans les musaraignes j’étais quand un coup m’a fait revenir à toute vitesse de mon état de pénitence / régression sacrée pour s’approcher de la fenêtre.

Chut, Sera, nous avons peu de temps!

Dans le jardin de ma maison était mon ami Alberto, partenaire de fatigue et autre juge de vocation, avec qui nous partagions un penchant pour les jeux vidéo. Alberto était au courant de mon état d’isolement, mais il m’a apporté une offre (le troc c’était notre principale source d’échange de jeux vidéo et / ou d’autres choses) que je ne pouvais peut-être pas refuser. Je vous apporte Super Mario Bros.3.

Il m’a été donné par mon cousin à Madrid et je n’ai pas pu jouer plus de 10 minutes. C’est trop bizarre. Pouvez-vous le changer pour votre Zapper et le jeu de canard? – Il m’a dit à voix basse et arrosant syllabe après syllabe comme s’il s’agissait d’une couturière de mots sans son.

La première chose que j’ai pensé était … tu m’apportes ce que tu n’aimes pas! Mais je viens juste de rebobiner quelques mots dans ma tête. Alberto a été un joueur de toute sa vie. De ceux du manuel, de ceux qui n’admettent aucun changement. Probablement que “c’est trop bizarre” pourrait se traduire par “c’est trop bon pour moi”. J’ai ouvert la fenêtre, mis un zapper bien usé, à côté de la fameuse cartouche pLatos dans un sac et attaché cela à la corde d’échange. La transaction s’est bien déroulée et en quelques minutes Super Mario Bros.3 était entre mes mains. La première chose qui a attiré mon attention a été sa couverture jaunie. Mario avait évolué et maintenant il avait une queue et … pouvait-il voler?

Aujourd’hui, quelque chose de si simple, comme voler n’était pas du mucus de dinde dans les années 80 (du moins dans un jeu vidéo sur plateforme). La NES a pu combiner le défilement horizontal avec lui vertical, mais au prix de voir une performance extrêmement rancunière du titre qui choisirait de choisir cette voie dans sa programmation. Pour cette raison, Super Mario Bros.3 a inclus dans sa cartouche un puce (appelé SV1) qui a permis à notre bien-aimé Mario de se déplacer à son gré sans aucun ralentissement. Facilitant ainsi le travail de la CPU centrale elle-même.

La surprise et la confusion initiale ont fait place à un écran de titre qui, dans le style de une pièce de théatre, nous a présenté certains des personnages principaux de l’aventure en interaction avec Mario. Quelque chose qui se cachait derrière un motif plus raisonné que ce à quoi on pourrait s’attendre au début. Depuis que Shigeru Miyamoto a dévoilé, le 10 septembre 2015, à travers une vidéo Nintendo sur YouTube Quoi l’histoire qui s’est produite dans Super Mario Bros.3 n’est pas canon et jamais vraiment arrivé. Assimiler cela à une sorte de jeu. (Un traumatisme au niveau de celui vécu dans des séries comme Los Serrano) Honnêtement, ces déclarations du maestro Miyamoto, bien que 25 ans en retard, expliquaient bien des choses. Des blocs vissés sur la scène, des plates-formes suspendues avec des cordes et des nuages ​​rapiécés faits pendant tout mon merveilleux voyage à travers ce monde de fantaisie, quelque chose en moi m’a dit … cela cache quelque chose de très gros Synbi!

Le vôtre était du pur théâtre!

Il est curieux de voir, avec la perspective qui nous donne le passage du temps, combien de médias spécialisés de l’époque (papier, bien sûr) ont appelé cette livraison excessivement difficile, fortement grinçante et un pas en dessous de ce qui a été vu sur les plateformes nouvelle génération comme SEGA Genesis (Mega Drive d’une vie) ou le cerveau nouveau venu de la bête (SNES). Heureusement, dans un autre territoire américain, un autre coq ou un autre Mario a été chanté en hurlant. Du moins en ce qui concerne le marketing et la publicité. Vous souvenez-vous de ce mythique tache? Un serveur l’enregistre toujours sur l’une de ses bandes VHS les plus précieuses.

Voir aussi

Mario: l’archétype du NO-hero et l’histoire d’un jeu unique et irremplaçable

Laissant de côté les préjugés et les commentaires destructeurs des médias qui n’avaient même pas terminé (si joué) le titre … Ce que Super Mario Bros.3 a offert devant moi était un amalgame de mécaniques, d’images et de sons qui sont encore imprimés en feu dans ma mémoire RAM. Une carte avec différents mondes à notre disposition, des mini-jeux, des boss finaux charismatiques, des astuces, des power-ups, des pipes cachées, des niveaux aussi variés que ludiques, des costumes … et une longue liste de raisons qui ont fait de ce jeu une proposition unique, à ce jour , dans un genre aussi manido que les plateformes. Détails donc, a priori, peu importe comment faire glisser Mario sur une pente, comme s’il s’agissait d’une diapositive et juste en appuyant sur la traverse, ils n’ont pas de prix. Chacune des découvertes qui sont apparues devant moi était une explosion d’émotions que j’ai rarement vécues dans ce monde (et elles sont derrière elles depuis quelques années).

Et je dois admettre que le succès du titre n’était pas seulement dans sa proposition jouable variée, sa finition artistique et sonore saisissante ou dans son extension. Le succès a également été de nous présenter un héros commun (?) avec plus de valeurs que de pouvoirs. Notre gentil, courageux et patient protagoniste était, comme un serviteur de l’époque, un champion de la justice, mais aussi un plombier avec qui, pourquoi pas? Tout le monde pouvait se sentir identifié, ou du moins essayer! Bref, et voici la grandeur de son personnage, notre plombier bien-aimé a réussi à imposer un nouvel archétype de héros qui s’éloignait de la violence classique et vitaminée vue jusque-là dans le monde des jeux vidéo. Un héros aussi commun et ordinaire que courageux et généreux.

La variété des scénarios … et de la mécanique était écrasante pour ce qui était stylisé à l’époque

Il y a peu moments et secrets qu’est-ce qu’ils m’ont fait palpiter pendant pas quelques minutes dans ce jeu. Obtenez mon premier flûte C’était, sans aucun doute, l’un d’eux. Troisième niveau du premier monde, j’essayais toujours de comprendre ce qui était devant moi. Il avait une télécommande, des boutons, une traverse, une console, une cartouche et un téléviseur Grundig (tous fonctionnent toujours aujourd’hui). Tout est normal jusqu’ici. Cependant, ce que je pouvais faire avec eux n’avait aucun schéma comparatif et cela m’avait aussi étonné et absorbé que j’attendais de voir que je ferais un pas de plus. Quand j’ai atteint la fin du niveau, j’ai eu l’idée géniale de se reposer, pour laquelle j’ai assigné l’action de finir comme méthode pour asseoir un jeune plombier qui doit être épuisé de tant de plates-formes. Pourquoi j’ai décidé de le faire sur une surface blanche restera un mystère. Il se peut que son éclat impoli m’ait ébloui ou qu’il était possible que ce soit simplement une question de causalité. Le fait est que quelques secondes plus tard, j’étais dans les coulisses, entrant dans la maison de Toad pour ramasser ce qui serait ma première flûte enchantée.

Si je devais énumérer tous les souvenirs qui viennent à mon NESxtalgia quand je parle de Super Mario Bros.3, nous nous retrouverions probablement devant un article soporifique de 80 ou 100 mille mots qui comprendrait des ratons laveurs, des transformations de pierre, des artefacts magiques et quelques blagues les uns les autres (calme , J’ai essayé de synthétiser l’essence). Cependant, parviens à garder mon 100 marqueur de vie, frapper, auparavant, une combinaison presque infinie d’ennemis, était une autre de mes réalisations les plus aimées et un sommet remarquable. 100, 400, 600, 800, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 points et … 🍄🍄🍄 supplémentaires.

¡Chistaco!

Super Mario Bros. 3. Un jeu qui a marqué et marqué l’histoire. Vive le roi des plateformes!

Super Mario Bros.3 a sans aucun doute été l’un des jeux vidéo (je parle mondialement et pas seulement dans le genre des plateformes) qui a le plus marqué ma carrière juteuse. Me proposer une toute nouvelle proposition jouable et artistique. Il y a de nombreuses heures consacrées à un jeu qui, à chaque pas que j’ai fait, a réussi à me surprendre à nouveau avec un nouveau mécanicien, un détail jamais vu auparavant ou ce truc dont je ne connaissais pas l’existence. Sans aucun doute, nous sommes confrontés à une proposition qui a ouvert la voie, servant de guide non seulement pour d’autres titres du plombier moustache mais aussi pour le reste de l’industrie du jeu vidéo.

Cela fait quelques années que la fameuse cartouche s’est retrouvée entre mes mains jeunes et avides. Et il n’est pas moins vrai de dire que depuis lors, j’ai apprécié de grands jeux, mais il y a eu très, très peu de ceux qui, comme Super Mario Bros.3, ont réussi à provoquer en moi cette surprise et ce sentiment perpétuel d’étonnement et de joie. Je vais essayer de terminer cet article de la manière la plus forte possible … Et c’est que Si Super Mario Bros. a défini un genre, son troisième opus l’a conduit, simplement et simplement, à la perfection. Ou du moins … c’est ce que dit ma NESxtalgie!

