NetEase reprend le rôle d’éditeur Eve Online en Chine

La société chinoise de jeux NetEase a pris le relais en tant qu’éditeur local CCP de l’éditeur local.

Dans un article sur le site Web du développeur, CCP a déclaré que le MMO de science-fiction avait été autorisé pour une sortie en Chine sous NetEase. Eve est présente en Chine depuis 2006, avec CCP en partenariat avec la société locale Tiancity.

En août 2018, CCP a révélé qu’il mettait fin à cette relation en faveur d’une nouvelle avec NetEase. La relance devrait avoir lieu “bientôt” avec une version bêta ouverte ayant lieu avant sa sortie.

“Nous sommes très heureux de commencer le prochain chapitre de notre voyage avec EVE Online en Chine”, a déclaré Hilmar Pétursson, PDG du CCP.

«Cela a commencé lorsque nous avons visité ChinaJoy en 2005, montrant notre jeu aux joueurs chinois pour la première fois. Depuis la sortie initiale d’EVE Online en Chine en mai 2006, nous avons été stimulés par la passion et le dévouement dont les joueurs chinois ont fait preuve, nous inspirant à embrasser tous les grands développements que nous avons vus à la fois dans la science-fiction chinoise et la réalité scientifique chinoise. »

“Alors que la Chine est la plus grande nation du monde et que l’Islande est l’une des plus petites nations du monde, nous avons rencontré des âmes sœurs et nous nous sommes fait des amis tout au long de nos décennies ensemble. C’est avec une grande fierté et un honneur que, avec nos amis de NetEase, nous apportons notre jeu d’aventure de vaisseau spatial au plus grand marché du jeu au monde – la meilleure version d’EVE Online que nous ayons jamais livrée. “