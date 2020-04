Netflix achète le film de Melissa McCarthy pour un prix énorme basé sur le script et une courte bobine seule

Netflix a acquis un nouveau film de Melissa McCarthy pour une somme énorme, et un nouveau rapport met en lumière le processus de conclusion de l’accord. Selon Deadline, Netflix a accepté de payer 20 millions de dollars pour le film – appelé The Starling – basé sur le script et une bobine de quatre minutes seulement.

Le film est apparemment terminé avec la photographie principale et est maintenant en post-production. Les cinéastes cherchaient un partenaire de distribution pour sortir le drame. Les sources de Deadline ont déclaré que 20 millions de dollars n’étaient pas le prix le plus élevé jamais payé pour ne voir qu’un script et une courte bobine, bien qu’il n’ait nommé aucun autre projet ayant collecté plus que cela.

Le film met également en vedette Kevin Kline, Timothy Olyphant et Chris O’Dowd. McCarthy et O’Dowd dépeignent un couple marié qui tente de raviver leur amour après une tragédie. Lionsgate, Sony 3000 et 101 Studios auraient également été en pourparlers pour obtenir les droits de distribution avant que Netflix ne l’emporte finalement.

The Starling est réalisé par Ted Melfi, qui a réalisé le film nominé aux Oscars Hidden Figures.

Quant à McCarthy, l’actrice prolifique a reçu deux nominations aux Oscars au fil des ans, y compris la meilleure actrice dans un rôle principal pour le drame Can You Ever Forgive Me? et Meilleure actrice dans un second rôle pour la comédie Bridesmaids. À l’avenir, elle incarnera Ursula dans le film en direct de Little Mermaid de Disney.

La date limite a indiqué que Netflix a conclu l’accord pour The Starling le 17 avril. L’achat intervient pendant une période financière solide pour Netflix, le prix des actions de la société s’envolant alors que les gens restent à la maison pendant la crise COVID-19.

