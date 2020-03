Netflix annonce la saison 4 de la série Castlevania!

Il ne fait aucun doute que l’une des séries de jeux vidéo Netflix les plus réussies est Castlevania, c’est pourquoi la société a déjà développé 3 saisons. Eh bien, apparemment, la série continue de récolter de très bons résultats, car aujourd’hui Netlix a révélé qu’elle travaillait déjà sur une nouvelle.

Aujourd’hui, le 27 mars, Netflix a partagé via son compte Twitter que sa série Netflix originale aura une quatrième saison. La société a fait cette annonce à travers un clip intéressant, qui ravira certainement les fans de la franchise.

Au cas où vous l’auriez manqué: Castlevania Season 3 est maintenant disponible.

Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a toujours pas beaucoup d’informations sur la saison 4, comme les nouveaux personnages qui y apparaîtront ou même le nombre de chapitres qu’elle contiendra. Cependant, la nouvelle saison peut avoir environ 7 ou 8 épisodes, la moyenne des saisons précédentes.

Il est important de dire que la dernière saison de la série est arrivée ce mois-ci, le 5 mars. C’est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont fini de le regarder.

On ne vous en dit pas plus et on ferait mieux de vous laisser avec la petite vidéo.

Comme nous l’avons mentionné, Castlevania Saison 3 ne prend pas longtemps dans le service. Si vous ne l’avez pas vu, alors vous pourriez être intéressé de savoir ce que certaines personnes en pensent. Récemment, certains indices ont suscité l’espoir des fans de voir un nouvel épisode de Castlevania, mais Konami a démystifié les rumeurs entourant Silent Hill, de sorte que celles de la série des vampires peuvent ne pas être vraies non plus.

