Netflix annonce l’acteur qui jouera Vesemir dans la saison deux de The Witcher

Après une rumeur la semaine dernière selon laquelle Mark Hamill – mieux connu sous le nom de Luke Skywalker – serait interprété comme Vesemir dans la saison deux de la série Witcher incroyablement populaire de Netflix, le géant du streaming numérique a maintenant confirmé qui allait réellement assumer le rôle.

C’est l’acteur danois vétéran Kim Bodnia, qui a interprété Konstantin Vasiliev dans la série télévisée à suspense d’espionnage Killing Eve. Voici ce que le showrunner Witcher Lauren Schmidt Hissrich avait à dire sur ce choix de casting:

Je suis ravie d’accueillir Kim Bodnia au casting de The Witcher. J’ai admiré ses talents uniques dans des émissions comme Killing Eve et The Bridge, et j’ai hâte qu’il apporte force, ténacité et chaleur au personnage de Vesemir, qui fait tellement partie intégrante de notre prochaine saison.

Donc, vous l’avez – nous savons enfin qui jouera Vesemir dans la saison deux, lors de sa première en 2021. Voici les nombreux autres nouveaux visages précédemment annoncés rejoignant la deuxième saison:

Le continent est devenu un peu plus grand. Voici le nouveau casting de #TheWitcher Saison 2:

Yasen Atour comme Coen

Agnes Bjorn comme Vereena

Paul Bullion comme Lambert

Kristofer Hivju comme Nivellen

Thue Ersted Rasmussen comme Eskel

Aisha Fabienne Ross comme Lydia

Mecia Simson comme Francesca

Êtes-vous satisfait du choix de casting pour Vesemir? Connaissez-vous les travaux antérieurs de Bodnia? Que pensez-vous des autres nouveaux visages rejoignant la saison deux? Partagez votre opinion dans les commentaires.

