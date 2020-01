Netflix annonce qu’un film “Anime” basé sur The Witcher est en préparation

Après le succès de la série en direct, Netflix a annoncé un tout nouveau projet de film basé sur Le sorceleur.

Le film est intitulé “The Witcher: Nightmare of the Wolf” et sera un film “anime” créé par Studio Mir, créateurs de Legend of Korra. Lauren S. Hissrich et Beau DeMayo, showrunner et scénariste de la série en direct, seront également impliqués dans la création du film “anime”.

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace face au continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra.

– NX (@NXOnNetflix) 22 janvier 2020

Hormis cela, rien d’autre n’a été révélé sur le film, pas même quand on peut s’attendre à ce qu’il sorte. Nous ne manquerons pas de garder un œil sur les détails du projet au fur et à mesure.

