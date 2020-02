Netflix annonce un nouveau spectacle avec beaucoup de talents derrière lui, y compris des vétérans de Game of Thrones

En 2019, les joueurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss a signé un contrat massif avec Netflix pour créer, produire et superviser une variété de projets, et maintenant le premier d’entre eux a été révélé.

Netflix a officiellement annoncé une nouvelle “dramatique” de 30 minutes intitulée The Chair, qui présente Sandra Oh (Killing Eve, Grey’s Anatomy) et Jay Duplass (Transparent, Outside In). Le spectacle est axé sur la présidence d’un département d’anglais dans une grande école; il y aura six épisodes dans la saison 1.

Amanda Peet (The Commons of Pensacola, Syriana, 2012) est l’auteure, la présentatrice et la productrice exécutive de The Chair. Benioff et Weiss sont également producteurs exécutifs. Peet est marié à Benioff.

La chercheuse et scénariste éduquée à Harvard, Annie Julia Wyman, a co-écrit le scénario du pilote de The Chair. On ne sait pas encore quand la saison 1 sera diffusée ou qui pourrait y jouer.

Netflix a payé à Benioff et Weiss 200 millions de dollars pour quitter HBO pour le réseau de streaming, et The Chair est le premier projet issu de cet accord. Des sources ont déclaré au Hollywood Reporter que le président avait initialement été présenté à HBO lorsque Benioff et Weiss étaient dans l’entreprise.

Après le succès massif de Game of Thrones – la dernière saison de l’émission a battu des records d’audience en franchise – Weiss et Benioff étaient censés se diriger vers Star Wars la prochaine fois. Cependant, le couple a renoncé à sa trilogie Star Wars prévue après avoir signé avec Netflix.

