Netflix annule deux nouvelles séries d’horreur après une saison

Si vous avez apprécié la série originale Netflix V-Wars ou October Faction récemment publiée, vous serez déçu de savoir qu’ils ont tous deux été annulés, selon un rapport de Variety. Aucune de ces émissions n’était en service depuis plus de quatre mois.

Débutant début décembre, V-Wars était basé sur la série de bandes dessinées IDW du même nom. L’original de Netflix suit le scientifique Dr Luther Swann et son ami Michael Fayne, alors qu’ils font face à une épidémie mortelle qui transforme les gens en vampires. Alors que cela se produit, une guerre entre les humains et les vampires éclate. La série mettait en vedette Ian Somerhalder et Adrian Holmes. La première saison comprenait 10 épisodes.

De plus, October Faction a été annulée après ses débuts en janvier. La série suit un couple, Fred et Deloris Allen, qui passe ses journées à chasser des monstres, et ils deviennent membres d’une organisation secrète. Mettant en vedette Tamara Taylor et J.C.MacKenzie, la première saison comprenait également 10 épisodes.

Cette nouvelle arrive juste au moment où la série d’horreur fantastique Locke & Key s’éclaire pour une deuxième saison. Le compte Twitter officiel Locke & Key a révélé les informations dans une courte vidéo pour exciter les fans. Dans son examen de la saison 1, Michael Rougeau de GameSpot a déclaré: “Si la version Netflix est votre première introduction à Locke et Key et que cela ne vous dérange pas d’écrire du fromage, vous apprécierez probablement le spectacle très bien, sans tout le bagage de les attentes élevées que les fans traînent depuis plus de dix ans depuis le début de la série magistrale de bandes dessinées d’horreur de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. “

Pour en savoir plus sur Netflix, assurez-vous de vérifier ce qui arrivera au service de streaming pour le mois d’avril. Vous pouvez peut-être organiser une fête Netflix avec un ami pour passer le temps.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les meilleures choses à diffuser pour mars 2020 – Netflix, Hulu, Amazon Prime Video