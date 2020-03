Netflix annule un autre spectacle: le Messie prend la hache après une seule saison

Netflix a annulé un autre spectacle après une seule saison. Le réseau de streaming a décidé de ne pas reprendre Messiah pour une deuxième saison, a annoncé l’acteur Wil Traval sur Instagram.

“C’est une journée très triste aujourd’hui”, écrit-il. “Je viens de recevoir des nouvelles de Netflix qu’il n’y aura pas de saison 2 de Messiah. Je voulais dire à tous les fans, merci pour votre soutien et votre amour. Je souhaite que les choses soient différentes.”

L’émission suit un agent de la CIA joué par Michelle Monaghan qui traque un homme (Mehdi Dehbi) dont les partisans croient qu’il est la seconde venue de Jésus.

Une source a déclaré au Hollywood Reporter que l’une des raisons pour lesquelles Netflix avait décidé de ne plus diffuser l’émission après une seule saison était due à la crise actuelle du COVID-19. L’émission est filmée dans différents endroits à travers le monde, et Netflix aurait été mal à l’aise d’aller de l’avant avec une deuxième saison étant donné ce qui se passe dans le monde en ce moment.

Toutes les émissions de télévision et films en production de Netflix sont actuellement fermés en raison de la pandémie mondiale, y compris Stranger Things Saison 4 et The Witcher Saison 2.

Le Messie n’est pas le premier spectacle Netflix à obtenir la hache après une saison. D’autres spectacles «one-and-done» ont inclus Spinning Out et Chambers.

Messiah a été produit par Mark Burnett, le légendaire vétéran de la télévision qui a créé Survivor et The Apprentice. La saison 1 a été créée en janvier.