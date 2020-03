Netflix arrête la production de The Witcher au milieu d’une épidémie de coronavirus

Par Emily Gera,

Lundi 16 mars 2020 17:21 GMT

La production de la série The Witcher sur Netflix a été suspendue pendant au moins deux semaines au milieu de l’épidémie mondiale de coronavirus.

The Witcher, qui est filmé aux studios Arborfield en Angleterre, est la dernière série Netflix à être suspendue dans le but de limiter la propagation de COVID-19, rapporte Deadline. La semaine dernière, le service de diffusion en continu a pris la décision générale de suspendre la production de toutes les émissions filmées au Canada et aux États-Unis. Tout ce qui a été abattu à l’extérieur de l’Amérique du Nord serait évalué au cas par cas.

La publication de divertissement Variety a également publié un e-mail envoyé à l’équipe de production derrière la série The Witcher, confirmant la pause.

«Le coronavirus a soulevé des problèmes difficiles pour tous ceux qui travaillent sur des décors pour Netflix. Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail que tout le monde a accompli pour assurer la sécurité des acteurs et des équipes pendant cette pandémie. »

«La santé des acteurs et des équipages est notre principale préoccupation. Nous faisons face à une pandémie mondiale sans précédent qui échappe à notre contrôle et, dans de nombreux cas, à des mandats ou restrictions imposés par les gouvernements (y compris des restrictions de voyage dans de nombreux pays).

«En tant que tel, nous avons pris la décision, avec effet immédiat, de suspendre la production pendant deux semaines pendant cette période difficile, et nous aiderons nos partenaires de production travaillant sur les séries scriptées Netflix UK à faire de même. Cela donnera à chacun le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant. »

L’arc de huit épisodes de la saison 2 devait initialement commencer la production au début de l’année prochaine pour une sortie en 2021. On ne sait pas comment sa fenêtre de sortie sera affectée par la pause de production.

