Netflix cesse la production de la saison 2 de The Witcher pour coronavirus

Le producteur a pris des mesures pour empêcher la propagation du virus.

La deuxième saison de The Witcher venait d’annoncer sa distribution officielle, alors que le monde était plongé dans une crise sanitaire due à COVID-19, également connu sous le nom decoronavirus. En raison de cette situation,Netflixa été contraint de prendre des mesures avec certaines de ses productions, comme cela a été le cas avec les aventures deGeralt de Rivia,

La production devait se terminer en aoûtCela a été annoncé par les médias Redanian Intelligence, qui assurent que la série restera paralysée pendant une période de deux semaines. Cependant, en fonction de l’évolution de la situation mondiale, cette cessation pourraitétendre un peu plus longtemps.

La production de la deuxième saison de The Witcher devait se terminer en août, mais, comme beaucoup d’autres séries et films, elle sera sérieusement retardée par la pandémie mondiale. Cependant, tout n’est pas une mauvaise nouvelle pour les fans de l’histoire créée parAndrzej Sapkowski.

CD Projekt REDIl a récemment annoncé qu’il commencerait à travailler sur le prochain jeu vidéo pour The Witcher une fois qu’il aura publié son dernier travail, Cyberpunk 2077. La nouvelle est venue comme une bouffée d’air frais pour les fans de cette série, alors que les jeux en studio profitent très populaire sur le marché.

CD Projekt RED fonctionne-t-il correctement? Nous avons récemment parlé de ce sujet dans un débat sur The Witcher qui remet en question les plans futurs de l’étude polonaise, car, malgré la bonne réputation de cette saga,explorer de nouveaux horizons pourrait être une bonne option pour l’entreprise.

