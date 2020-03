Netflix développe une adaptation en direct de Dragon’s Lair, Ryan Reynolds en pourparlers avec la star

Par Stephany Nunneley,

28 mars 2020

Netflix a récupéré les droits sur une adaptation en direct du jeu vidéo des années 80 Dragon’s Lair, et Ryan Reynolds serait en pourparlers pour le produire et le jouer.

Selon The Hollywood Reporter, les négociations pour une adaptation en direct de L’antre du dragon durent depuis plus d’un an.

Le rapport indique que l’acteur de Deadpool Ryan Reynolds est en pourparlers avec les deux stars du film et le produit par le biais de sa société Maximum Effort.

Si vous êtes trop jeune pour vous souvenir du jeu d’arcade de 1983, vous payez Dirk the Daring qui est en quête de sauver la princesse Daphne d’un dragon et d’un sorcier. Il comportait des animations de style film et la mort était à peu près donnée tout au long. Il a finalement été publié sur LaserDisc, PlayStation 1, NES, Sega CD et d’autres plateformes.

Dan et Kevin Hageman du Lego Movie sont prêts à écrire le scénario, tandis que Roy Lee (It Chapter Two) produira conjointement avec Trevor Engelson (Snowfall) de Underground Films.

Don Bluth, le créateur du jeu et réalisateur de All Dogs Go to Heaven, produira également aux côtés de Gary Goldman et Jon Pomeroy.

