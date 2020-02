Netflix élargira son catalogue d’animés et annoncera sa collaboration avec CLAMP

Progressivement, Netflix est devenu une bonne plateforme pour profiter des anime. Bien que n’étant pas encore au niveau de Crunchyroll, l’inclusion de films Studio Ghibli et de productions originales telles que Castlevania et Seven Deadly Sins, démontre le potentiel de ce service de streaming. Maintenant La société a annoncé une collaboration avec quelques légendes de l’anime et du manga, parmi lesquelles on trouve CLAMP.

Pour augmenter le catalogue croissant d’animes, à la fois originaux et sous licence, Netflix a recruté le talent de CLAMP, un groupe célèbre pour son travail dans Sakura Card Captorainsi que le scénariste Shin Kibayashi de séries telles que Kindaichi Shonen no Jikenbo, le mangaka Yasuo Ohtagaki d’œuvres telles que Mobile Suit Gundam Thunderbolt, le romancier et réalisateur Otsuichi Calling responsable de Calling You, Zoo, le romancier Towa Ubukata de Psycho-Pass 2 et Psycho-Pass 3, et le mangaka Mari Yamazaki créateur de Thermae Romae.

Sans aucun doute, c’est une grande équipe qui permettra à Netflix d’avoir, non seulement la proposition du shonen, mais aussi le shojo. Pour le moment, on ne sait pas quel genre d’anime ils feront pour la plate-forme, ou si nous verrons des classiques comme Sakura Card Captor dans le service.

