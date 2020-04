Netflix et Bake: chaque grande saison de cuisson britannique, classée

Pas de fond détrempé ici.

Bien que nous soyons tous coincés à pratiquer la distance sociale, il y a de fortes chances que vous ou quelqu’un que vous connaissez se soit tourné vers le monde de la pâtisserie pour passer le temps. C’est sans doute l’un des moyens les plus sains de faire face à l’isolement de la pandémie actuelle de COVID-19 (coronavirus), étant donné que les autres alternatives populaires incluent des choses comme se couper les cheveux – bien que si vous êtes déjà à ce stade, nous vous souhaitons le meilleur du meilleur.

Mais pour ceux d’entre vous en mode de cuisson et de cuisson, c’est le moment idéal pour intégrer l’une des plus grandes compétitions de cuisine de tous les temps: The Great British Bake Off (ou The Great British Baking Show, ou “GBBO” comme on l’appelle autrement ), qui diffuse presque entièrement sur Netflix en ce moment. C’est le genre de divertissement chaleureux et familial que nous pourrions utiliser davantage, surtout maintenant, et en plus d’être extrêmement sain, c’est aussi une source d’inspiration. Venez pour la camaraderie entre concurrents, restez pour la nourriture britannique fraîche (et parfois complètement déroutante).

Malheureusement, Netflix a un système de numérotation extrêmement bizarre pour les saisons – elles sont réparties sur plusieurs “collections” sous différents sous-titres, donc les regarder dans l’ordre chronologique peut être un peu pénible.

Heureusement, nous pensons que regarder GBBO dans l’ordre chronologique est totalement surestimé. Au lieu de cela, nous vous proposons notre classement définitif de chaque saison pour vous aider.