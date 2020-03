Netflix fait un film de Dragon’s Lair en action réelle

Netflix prévoit de créer un film d’action en direct basé sur le jeu d’arcade des années 80 Dragon’s Lair et Ryan Reynolds devrait produire et jouer dans le film.

Quand il est sorti pour la première fois dans les années 1980, Dragon’s Lair était l’un des meilleurs jeux jamais créés. Grâce à son animation incroyable, son art coloré et sa technologie Laserdisc, le jeu ne ressemblait à aucun autre jeu trouvé dans les arcades à cette époque. Il engendrerait quelques suites et ports vers diverses consoles. Il est récemment apparu dans un épisode de l’émission à succès Netflix Stranger Things.

Comme rapporté par The Hollywood Reporter, Netflix travaille à l’obtention des droits sur Dragon’s Lair depuis plus d’un an. Le Hollywood Reporter rapporte également que Ryan Reynolds devrait jouer dans l’adaptation du film et produire également. Le créateur original de Dragon’s Lair et célèbre animateur, Don Bluth, sera également un producteur du film.

Le script est écrit par Dan et Kevin Hageman, qui étaient à l’origine du scénario de Scary Stories To Tell In The Dark de l’année dernière. Dans le jeu original, les joueurs aident à contrôler le chevalier Dirk le Daring alors qu’il tente de sauver une princesse d’un dragon et d’un sorcier maléfiques, tout en évitant les pièges et autres obstacles. Le gameplay du Dragon’s Lair original se limitait à appuyer sur des boutons lorsque des invites apparaissaient, faisant du jeu une collection géante d’événements rapides. S’il est joué correctement, sans erreur, le jeu entier ne dure que 12 minutes environ.

Pas de détails sur quand attendre ce film, mais si vous voulez voir Ryan Reynolds dans différents films de jeux vidéo, il tient le prochain Free Guy.

