Netflix lance les 10 listes les plus regardées dans plus de régions

Netflix déploie une nouvelle fonctionnalité dans plus de territoires après des tests réussis au Royaume-Uni et au Mexique. Le service de streaming signale que, pour la première fois, de nombreux utilisateurs pourront suivre les émissions qui obtiennent le plus de vues dans leur région.

Les listes, qui seront mises à jour quotidiennement, vous donneront trois chiffres – les 10 émissions de télévision les plus regardées, les films les plus regardés et le top 10 des médias les plus regardés. Selon Netflix, “La position de la rangée variera en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous.” Si le top 10 ne correspond pas à votre goût, cela pourrait signifier qu’il sera assez loin sur l’interface du site pour vous.

Les émissions et les films qui apparaissent dans le top 10 auront également un badge sur leurs icônes, indiquant leur popularité. Cette fonctionnalité est désormais déployée dans certains pays, mais Netflix n’a pas fourni de liste des emplacements disponibles. La liste n’est pas actuellement disponible sur Netflix australien, par exemple.

Netflix a récemment été légèrement plus ouvert sur ses chiffres d’audience, se vantant, par exemple, des incroyables débuts de The Witcher. Cependant, ils ont également récemment modifié la façon dont le nombre de vues est suivi, et regarder quelque chose pendant deux minutes compte désormais comme une vue.

Les fans de Castlevania voudront probablement garder un œil sur Netflix, car la saison 3 de l’émission sera disponible le 5 mars.

