Netflix réduira également la qualité de la reproduction au Mexique

Plusieurs entreprises à travers le monde contribuent à lutter contre la pandémie de coronavirus, chacune aidant autant que possible. Netflix fait partie de ces entreprises qui, pour éviter l’effondrement de la plate-forme Europe et Argentine, ils ont décidé de réduire la qualité de reproduction de 25%. Maintenant, cette même mesure sera appliquée dans notre région dans le même but.

À travers une déclaration, l’entreprise ne mentionne pas une réduction de la qualité en tant que telle, cependant, ce qu’ils font est techniquement le même et j’expliquerai ce que c’est ci-dessous.

Netflix garantit que la résolution du contenu restera intacte, alors ne vous inquiétez pas si vous avez le 4K ou Full HD. Ce que la plateforme va faire est de réduire le débit binaire dans les vidéos, qu’est-ce que cela signifie? Que vous remarquerez peut-être une baisse de la qualité de la netteté et de la couleur, mais je le répète, la résolution ne sera pas affectée.

Cette mesure sera maintenue pendant les 30 prochains jours et sera éventuellement appliquée à d’autres pays Amérique latine. Après le mois, si la situation ne s’est pas améliorée, Netflix Vous avez la possibilité de maintenir ce protocole à jour.

Via: Expansion

