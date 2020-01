Netflix sera impliqué dans la série d’action en direct One Piece

Depuis un certain temps, des informations indiquent qu’une série d’action en direct de One Piece est en cours. Après beaucoup de ne rien savoir à ce sujet, il a maintenant été confirmé que le projet est toujours en cours et que Netflix sera impliqué dans le projet.

Achetez One Piece: World Seeker sur Amazon ou Green Man Gaming:

Cette nouvelle a été partagée par Eiichiro Oda (via WSJ_manga), créateur de One Piece. Dans une illustration, la créatrice a noté que Netflix participait à la production de la série avec de vrais acteurs One Piece. Cela dit, il n’a pas précisé quel sera le rôle du service de streaming dans la création de ce projet ambitieux.

Un autre point important est qu’Oda a révélé que la première saison de la série d’action en direct One Piece comprendra 10 épisodes. La chose intéressante est que cela laisse la porte ouverte pour plus de saisons si le projet s’avère être un succès.

La saison 1 de la série Live-Action de ONE PIECE comprendra 10 épisodes. Netflix sera impliqué dans sa production. pic.twitter.com/ytnAD9M8uw

– Shonen Jump hebdomadaire (@WSJ_manga) 29 janvier 2020

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous excité pour la série d’action en direct One Piece? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous avons profité du fait que nous avons parlé de One Piece pour vous dire que Pirate Warriors 4, le nouveau musou basé sur cette saga, a déjà une date de sortie. D’un autre côté, nous pensons que vous serez intéressé de savoir que récemment, il y a eu une collaboration inattendue entre Pokémon GO et One Piece. Enfin, nous vous disons que World Seeker a reçu plus de personnages jouables.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à One Piece.

.