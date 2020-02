Netflix soulève l’enfer avec la bande-annonce de la saison 3 de Castlevania

Après un faux appel de Netflix Nordic en novembre dernier, en début de semaine la troisième saison de l’adaptation animée de Castlevania était officiellement daté. Il arrivera le mois prochain, le 5 mars, et comprendrait un total de 10 épisodes.

Si la date de sortie à elle seule ne suffisait pas, Netflix a maintenant partagé sa première bande-annonce de la saison trois. Comme vous vous en souvenez peut-être, la saison précédente s’est terminée avec la mort d’Alucard. Malheureusement, la race humaine est toujours menacée par les forces du mal de Dracula.

Trevor Belmont, son étoile du matin, et le conférencier Sypha Belnades font un retour dans cette nouvelle saison aux côtés d’Alucard, alors qu’ils se réunissent une fois de plus pour tenter d’empêcher l’enfer de se déchaîner. Regardez la bande-annonce complète ci-dessus et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

