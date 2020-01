Netflix vient de ramasser 21 films de Studio Ghibli, mais pas en Amérique du Nord ni au Japon

La bonne nouvelle est que Netflix vient d’obtenir les droits de diffuser à peu près toutes les versions majeures de Studio Ghibli, de Totoro à Princess Mononoke en passant par Ponyo. La mauvaise nouvelle est que, si vous êtes en Amérique du Nord ou au Japon, cette nouvelle ne s’applique pas à vous.

La patrie de Ghibli a ses propres accords sur les droits, et en Amérique du Nord, HBO Max a accès au catalogue, mais l’annonce d’aujourd’hui signifie littéralement partout ailleurs, de l’Europe à l’Australasie, aura accès aux films suivants dans le cadre de leurs abonnements Netflix, et ils ” Je vais commencer le déploiement de février à avril.

Du Hollywood Reporter:

1er février: Castle in the Sky (1986), My Neighbour Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993), Tales from Earthsea (2006)

1er mars: Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Princess Mononoke (1997), My Neighbors the Yamadas (1999), Spirited Away (2001), The Cat Returns (2002), Arrietty (2010), The Tale of The La princesse Kaguya (2013)

1er avril: Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl’s Moving Castle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013) , Quand Marnie était là (2014).

Netflix va fournir des sous-titres en 28 langues, tandis que des doublons seront disponibles en 20.

Si vous ne savez pas dans quel ordre les regarder, ce guide peut vous aider.

.