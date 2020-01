Netflix vous renouvelle pour une troisième saison

Netflix a renouvelé You, son thriller pulpeux et ironique sur un harceleur nommé Joe Goldberg (joué par Penn Badgley), pour une troisième saison. La saison 2 a débuté le 26 décembre 2019 et l’intérêt a été suffisamment élevé pour justifier une troisième saison.

Victoria Pedretti reviendra également pour une troisième saison, reprenant son rôle de Love Quinn. Les choses resteront également inchangées dans les coulisses, les créateurs Sara Gamble et Greg Berlanti revenant pour produire le spectacle.

Les deux premières saisons du spectacle ont été adaptées des livres de Caroline Kepnes; le premier était intitulé You, the second Hidden Bodies. Kepnes travaille également sur les troisième et quatrième romans.

L’émission a été bien reçue, la deuxième saison ayant obtenu un score moyen de 74 sur Metacritic. Badgley a déclaré que l’émission portait sur “jusqu’où nous sommes prêts à aller pour pardonner à un homme blanc maléfique”.

Netflix a également annoncé 29 films originaux pour 2020 à ce jour, y compris de nouveaux films de David Fincher, Ben Wheatley, Spike Lee et Charlie Kaufman.

