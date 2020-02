Netflix’s Altered Carbon Season 2: Toute l’histoire et les personnages de la saison 1 à retenir

Il y a tout un tas d’autres personnes qui flottent dans Altered Carbon Season 1, qui jouent des rôles intégraux mais parfois déroutants dans l’intrigue.

Laurens Bancroft: Le Meth super riche qui fait un accord pour sortir Takeshi de l’entrepôt frigorifique pour l’enrôler dans la résolution du meurtre de Bancroft. Bancroft était si riche qu’il peut non seulement se permettre des clones de son corps d’origine pour récupérer sa pile, il a un satellite dédié en orbite, qui détient une copie de sauvegarde de sa conscience – donc même si sa pile est détruite, il peut vivre sur. Juste avant le début de la saison 1, la manche de Bancroft a été assassinée et sa pile détruite. Lorsqu’il a retéléchargé depuis son satellite, il s’est mis à essayer de comprendre qui l’a tué. (Il y a beaucoup de suspects, y compris sa famille extrêmement merdique.) Il s’avère que Bancroft s’est suicidé, cependant, après avoir commis un meurtre et subi le chantage de Rei. Il a détruit sa propre pile par honte, quelques minutes avant sa sauvegarde prévue, de sorte que lorsque sa conscience a été téléchargée à nouveau depuis le satellite, il ne se souviendrait pas de ce qu’il avait fait.

Vernon: Tak a trouvé Vernon en enquêtant sur des menaces de mort contre Bancroft, qui a accusé Bancroft de sa fille Lizzie battue et conduite à la folie. Lorsque Tak l’affronte et l’interroge, il fait de Vernon un allié en l’aidant à essayer de traiter les problèmes psychologiques de Lizzie, avec l’aide de Poe. Vernon devient un allié de Tak et l’aide à combattre le meurtre de Bancroft et à vaincre Rei.

Lizzie: La fille de Vernon, Lizzie, était une travailleuse du sexe à laquelle Laurens Bancroft a rendu visite et qui a fini par tomber enceinte par lui. Lorsqu’elle est allée chez lui pour lui en parler, Lizzie a été confrontée à l’épouse de Bancroft, Miriam, qui craignait la menace d’un enfant illégitime de Bancroft et a failli tuer Lizzie. Miriam a enrôlé Rei pour que Lizzie devienne folle avec la torture de réalité virtuelle, fragmentant son esprit. Vernon a gardé Lizzie en VR pour la protéger, et Tak et Poe ont travaillé pour aider Lizzie à récupérer. Quand elle l’a fait, Tak a appris ce qui s’était passé, révélant une autre pièce du puzzle concernant le meurtre de Bancroft et l’implication de Rei.

Ortega: Un officier de police qui a travaillé avec Tak sur le meurtre de Bancroft et était amoureux de l’homme qui possédait le corps que Tak habite dans la saison 1. Elle était l’officier initialement affecté au meurtre de Bancroft, mais l’a jugé un suicide contre la volonté de Bancroft. Elle passe la première saison d’Altered Carbon à aider Tak pendant qu’il travaille à résoudre le mystère, et ils développent une relation étroite. Ortega était autrefois néo-catholique – selon sa foi, elle ne pourrait jamais être licenciée en raison de ses convictions. Elle a cependant renoncé à sa religion, ce qui crée des tensions entre Ortega et sa famille.