Netflix’s Locke And Key Review: Déverrouiller un côté plus léger de la bande dessinée d’horreur

Les bandes dessinées de Locke et Key ne sont pas encore assez vieilles pour être considérées comme des “classiques”, mais elles sont certainement parmi les meilleures à sortir au cours de la dernière décennie. Les fans attendent l’adaptation en direct de la série depuis le tout début, et différentes versions ont démarré puis ont bafouillé au fil des ans. Maintenant, grâce à Netflix, nous pouvons enfin regarder l’action, l’horreur, les amitiés, les romances et les mystères qui rendent les bandes dessinées de Locke et Key impossibles à mettre en scène à l’écran – bien que suffisamment de choses aient été modifiées dans cette adaptation que certains les fans ne seront pas contents.

Locke et Key suivent les frères et sœurs Locke Tyler, Kinsey et Bode (Connor Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Scott, respectivement) après que leur père Rendell (Bill Heck) a été assassiné par l’un des camarades de classe de Tyler. Avec leur mère Nina (Darby Stanchfield), les Locke se déplacent à travers le pays à Matheson, Massachusetts (du nom de l’auteur d’horreur Richard Matheson, un changement par rapport aux bandes dessinées, où la ville s’appelait “Lovecraft”). À Matheson, ils s’installent à Keyhouse, le manoir ancestral où les générations précédentes de Lockes, y compris leur père, résidaient depuis des siècles. Ils découvrent bientôt que Keyhouse est plein de clés magiques qui plient la réalité qui donnent aux frères et sœurs des pouvoirs fantastiques – et la responsabilité de protéger ces clés contre les menaces qui abuseraient de ces pouvoirs.

Dans les bandes dessinées, ce n’était pas un voyage aussi “magique” que ce synopsis pourrait le suggérer. Le meurtre de Rendell hante les Locke, en particulier Tyler, qui prend la mort de son père très dur, et Bode, qui est assez jeune pour avoir du mal à comprendre des concepts comme la mort et le chagrin. Le spectacle choisit un chemin plus léger – Tyler s’adapte plus facilement à la vie dans leur nouvelle ville, Kinsey se fait des amis rapidement, Bode est plus âgé et mieux équipé pour faire face, et les problèmes personnels de Nina sont beaucoup plus maîtrisés que dans les livres. L’adaptation passe plus de temps à l’école avec Tyler et Kinsey, où il y a plus de personnages, ce qui conduit à se concentrer davantage sur les manigances du secondaire que les fans ne pourraient s’y attendre – bien que ce ne soit pas intrinsèquement une mauvaise chose, juste différent.

Ces changements et bien d’autres par rapport au matériel source peuvent en effet réussir à rendre Locke et Key plus accessibles à un public plus large, mais ils atténuent également l’horreur anciennement lovecraftienne de la série. Les bandes dessinées sont sombres, mais alors que la série rend hommage aux lèvres avec un nombre manifestement copieux de références au pionnier du cinéma d’horreur Tom Savini, elle ouvre rarement les portes de l’horreur réelle. Au lieu de perdre la moitié de son visage dans des détails troublants et de hanter les cauchemars de ses enfants, Rendell se fait proprement tirer dans l’abdomen et s’effondre simplement. Les combats avec des démons de peur furieux entraînent des égratignures de chat au lieu d’une chair horrible et déchirée. Et lorsqu’une certaine porte s’ouvre, il n’y a pas d’horreurs en forme de globe oculaire pour inspirer un massacre aveugle de l’autre côté – juste des lumières scintillantes et le drame stupide de certains adolescents. Les nouveaux fans pourraient apprécier le ton ludique de la série, mais ceux qui attendent le côté sombre des bandes dessinées seront déçus.

Et c’était un choix délibéré pour le spectacle. S’adressant à GameSpot, le producteur exécutif Carlton Cuse a déclaré que lui et les autres adaptateurs de Locke et Key avaient essayé d’atteindre un ratio de “trois tasses de fantaisie pour une tasse d’horreur”.

“C’est une sorte de processus intuitif”, a poursuivi Cuse. “[Showrunner] Meredith [Averill], nous avons travaillé sur Haunting of Hill House, et j’avais déjà fait Bates Motel avant cela, et je pense que pour nous deux, nous avons adoré le genre de nuances invitantes, chaleureuses et sincères à Joe [Hill]est comique. Et nous voulions que cela se reflète dans l’histoire, dans notre adaptation. Et je pense que nous pensions que l’horreur était un élément, mais nous étions beaucoup plus intéressés à structurer le spectacle sur l’axe fantastique. “

Cela se voit définitivement. Lorsqu’un personnage utilise la clé fantôme, ce qui fait que le corps de l’utilisateur tombe mort tandis que son esprit s’envole autour des terres de Keyhouse, il n’y a pas de terreur ni de danger pour la découverte; au lieu de cela, il vole vers le cimetière ancestral de Locke et rencontre le fantôme amical de son grand-père. Ils ont une belle conversation, soulignée par une musique réconfortante et aventureuse. Cela ressemble à une scène d’un film de Disney, pas à une série d’horreur. Pendant ce temps, la clé de la tête ne fait pas ouvrir le crâne de son utilisateur comme une boîte de conserve – au lieu de cela, elle fait apparaître une porte qui mène à l’intérieur de son esprit. L’horreur corporelle des pages de la série est presque totalement absente ici.

Cela dit, tous les changements ne sont pas les bienvenus. La version Netflix utilise plus efficacement certaines des touches pour le format TV. Par exemple, la clé principale susmentionnée permet aux utilisateurs de visualiser des souvenirs dans leur propre esprit, comme parcourir des vidéos sur Netflix lui-même (ou à Blockbuster, pour une métaphore moins contemporaine) – un changement intelligent qui donne au spectacle un outil efficace pour plonger dans l’histoire et l’exposition que les bandes dessinées n’avaient pas. Il y a aussi de nouveaux ajouts à la magie de Keyhouse, comme une clé qui crée du feu et une autre qui remixe quelques clés des livres et les combine en quelque chose de plus polyvalent, avec des effets d’entraînement très amusants sur l’intrigue plus grande.

Malheureusement, la série est à nouveau insuffisante en ce qui concerne les personnages. Au-delà des Lockes eux-mêmes, de nombreux autres personnages ont été considérablement édulcorés par rapport au matériau source. Par exemple, Scot Kavanaugh (Cavendish dans la série, pour une raison quelconque) est devenu un stéréotype de club dramatique timide, inefficace et cruellement ennuyeux. de son mieux par Petrice Jones). Lui et une poignée de nouveaux personnages inventés pour le spectacle composent le “Savini Squad”, une clique de marginaux qui sont soi-disant obsédés par les films d’horreur mais semblent en savoir très peu à leur sujet (le dialogue honnête à la bonté “Final Girls don ‘t hide! “incitera tous les fans de slasher à ouvrir la tête et à en jeter le souvenir sur une falaise venteuse). C’est le genre d’écriture bâclée et de caractérisation qui afflige la série.

Bien sûr, ces lacunes ne sont pas la faute de la distribution la plus adéquate de Locke et Key. Stanchfield, Jessup et Jones font un travail décent en tant que membres de la famille centrale au centre, bien que le pauvre Jackson Robert Scott – que les fans d’horreur reconnaissent comme Georgie dans les récents films It – ait été lamentablement mal interprété comme une version de Bode qui est plus précoce (et donc ennuyeux) que le gamin espiègle et turbulent des livres. De même, le meurtrier Sam Lesser (Thomas Mitchell Barnet), qui était une force défigurée de la nature dans les bandes dessinées, est beaucoup trop sympathique et pas assez menaçant; il est même décrit comme le clown de classe à un moment donné, ce qui ne semble pas juste.

Heureusement, plus d’une scène a été volée et enregistrée par la suite au cours des 10 premiers épisodes de la série par la performance de Laysla De Oliveira en tant que Dodge (ou “Well Lady”, comme les Lockes se réfèrent souvent à elle). Dodge infeste les Lockes tout au long de cette saison, surgissant encore et encore pour les menacer et les persuader de lui donner les clés qu’elle veut, offrant une menace crédible et une ligne de démarcation méchante qui maintient le spectacle passionnant. De Oliveira est obligée de faire face à autant d’écriture confuse que le reste de la distribution, comme lorsqu’elle tue des gens au hasard sans raison ou bute sur des découvertes importantes par coïncidence totale, mais l’actrice parvient à trouver le juste équilibre entre menace et espièglerie. de toute façon, surtout dans les scènes avec Bode, avec qui elle a une dynamique amusante mais dangereuse.

Dodge démontre également ce que le spectacle fait de mieux pour les fans existants de la série: il explore efficacement une nouvelle version de cette histoire bien-aimée. Si vous pensez que vous savez déjà tout ce qui va se passer sur Locke and Key parce que vous avez lu les bandes dessinées 30 fois, vous êtes assuré d’être agréablement surpris par certaines des directions du spectacle – même si vous êtes inévitablement déçu par l’horreur émoussée et les personnages édulcorés.

Et si la version Netflix est votre première introduction à Locke and Key et que cela ne vous dérange pas d’écrire du fromage, félicitations – vous apprécierez probablement le spectacle très bien, sans tout le bagage des attentes élevées que les fans traînent. pour la décennie et plus depuis les débuts de la série magistrale de bandes dessinées d’horreur de Joe Hill et Gabriel Rodriguez.

Heureusement, l’opinion de ce fan n’a pas vraiment d’importance, car les travaux sur Locke et Key Season 2 ont déjà commencé.