NetherRealm annule les événements en direct du tournoi Final Kombat

Un jour avant le début du tournoi, NetherRealm Studios Il a annulé bon nombre de ses plans pour la finale du Kombat ce week-end en raison du coronavirus. À ce titre, l’événement Qualification de dernière chance qui aurait eu lieu demain, le 7 mars, est maintenant annulée. L’événement avec public en direct prévu le dimanche 8 mars à ChicagoCela n’aura pas lieu non plus. Tous ces changements sont dus aux «préoccupations et précautions croissantes COVID-19 ″

Par le biais d’un tweet, l’entreprise a déclaré ce qui suit:

«En raison des problèmes croissants autour de COVID-19 (coronavirus), nous avons pris la décision difficile de ne plus avoir de public en direct dans Final Kombat 2020, prévu pour ce dimanche 8 mars au Chicago Park West Theatre. De plus, nous avons annulé l’événement Last Chance Qualifier prévu pour demain, le 7 mars, au Ignite Gaming Lounge à Skokie, Illinois. Nous comprenons que cela est décevant pour tous ceux qui ont prévu d’y aller. Cette décision est prise pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, fans et staff. Si vous avez acheté un billet, ne vous présentez pas à l’endroit. Votre billet sera remboursé. Seuls les 16 meilleurs joueurs participant au tournoi Final Kombat 2020 et le personnel seront admis à ces événements.

Final Kombat 2020 sera toujours diffusé dans le monde entier à 11 h, heure centrale, sur toutes les chaînes de Mortal Kombat 11, y compris Twitch, YouTube, Mixer, Twitter, Facebook et Steam. Les fans peuvent également écouter la diffusion de la première bande-annonce de gameplay de Spawn sur Mortal Kombat 11, ainsi qu’une révélation exclusive de la bande-annonce de “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge”.

Nous apprécions votre compréhension. La santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel et de nos fans continueront d’être notre priorité absolue alors que nous traversons ces moments difficiles. »

Comme mentionné NetherRealm, dimanche, nous aurons un premier aperçu du gameplay de Spawn dans Mortal Kombat 11, et si vous manquez la diffusion en direct, ne vous inquiétez pas, alors ici Atomix tu verras dit remorque

