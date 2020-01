Neverwinter Nights: Analyse de l’édition améliorée

Beamdog Elle a été immergée dans la tâche de sauver de grands classiques de la fin des années 90 / premiers «dosmiles» pour PC et de les mettre à niveau vers des machines modernes. Et il n’a pas pu mieux choisir: toute la saga Baldur’s Gate (avec un nouveau contenu), le premier Icewind dale, le particulier Planescape Torment (qui n’a jamais été officiellement traduit en espagnol) et l’un des plus importants de ce lot de jeux basé sur la licence de Dungeons & Dragons: Nuits d’hiver.

Après être passé par Steam, il y a quelques mois, le arrivée sur consoles pour la première fois de tous ces titres traditionnellement orienté vers le joueur informatique, et au-delà de la surprise de jouer à ces jeux avec un pad plutôt qu’avec un clavier et une souris, a également surpris son apparition dans Nintendo Switch. À l’époque, nous avions déjà analysé le premier pack mis en vente, celui dédié à la saga Baldur’s Gate, avec de très bons résultats dans l’hybride Nintendo. Maintenant c’est au tour de Neverwinter Nights: Enhanced Edition, une cartouche qui comprend, en plus du jeu de base, ses deux célèbres extensions: Ombres d’Undrentide et Hordes de l’Outreterre, en plus d’autres contenus originaux. Est-ce que Neverwinter se rencontre sur Nintendo Switch de la même manière que le Baldur’s Gate: Enhanced Edition? Touchez pour retourner dans les Royaumes oubliés pour le découvrir.

De nouveaux donjons et dragons pour un nouveau millénaire

À la fin des années 90, le monde jeu de rôle, le crayon et le papier de toute une vie, étaient plongés dans une lutte pour se réinventer. Le doyen de ce genre de jeux, Donjons & Dragons, les “Dragons et donjons” de toujours, avaient été détrônés d’une manière ou d’une autre comme un jeu plus important. Son système est resté à peine inchangé depuis deux décennies, malgré la publication de la deuxième édition, le Donjons et dragons avancés ou AD&D pour le rôle du vieil homme, et dans l’air il y avait une autre atmosphère qui exigence de nouveauté. Parmi les jeux de rôle classiques, il y avait d’autres systèmes de donjon tels que Rolemaster qui, malgré son utilisation sans fin des tables, avait ses adeptes. Il y avait aussi ceux qui demandaient nouvelles expériences et ils n’ont pas cessé de vendre les “qualités” des atmosphères et de la mécanique qui se sont imposées Tag «récits», bien que l’on ne sache pas trop ce que cela signifiait car un jeu de donjons pouvait être aussi narratif ou plus que celui d’un groupe de vampires affligés par leur propre existence. Tout dépendait de la volonté du Dungeon Master et des joueurs.

Mais peut-être, la menace la plus importante pour l’hégémonie de Dungeons & Dragons était l’apparition du jeux de cartes à collectionner et, plus précisément, tout d’abord: Magic: The Gathering. L’irruption du phénomène Magic a principalement entraîné les acteurs, les «donjons» de toute une vie et certains les ont retirés des tables de jeu, changer les dés pour les cartes. TSR, la maison d’édition qui éditait D&D depuis sa création ne savait pas s’adapter aux temps nouveaux et finit par être revendue à Les sorciers de la côte en 1997, ironiquement, la maison d’édition de Magic: The Gathering.

Avec le contrôle des assistants le jeu de cartes et de jeux de rôle le plus important au monde, ils ont pris la décision de mettre à jour l’ancien D&D en lui donnant un nouvel air en termes de règles et de système de jeu, publiant en 2000 le troisième édition sous l’appel système d20 qui serait ensuite exporté vers d’autres environnements. Cela a clairement eu un impact sur adaptations de jeux vidéo. Après le succès de la saga Baldur’s Gate et d’autres itérations de la marque Dungeons comme Planescape Torment et Icewind dale, fonctionnant tous avec l’ancien règlement AD&D, en 2002 la franchise a été mise à jour aux temps nouveaux, tout comme le jeu de société, avec Nuits d’hiver, qui utilisait déjà le règlement de la troisième édition et son système d20.

L’aventure Neverwinter Nights se déroule à travers des donjons, des grottes et des villes, mais aussi dans la campagne nord de la Costa de La Espada et ses forêts.

Retour à Faerun

Nuits d’hiver Il a été développé exclusivement par Bioware, tandis que Baldur’s Gate avait la participation de l’équipe de Black isle studios, mais dans les deux cas, il est décidé de mettre l’histoire dans le Royaumes oubliés, sur le continent de Faerun, l’un des environnements de campagne les plus classiques appréciés des fans de D&D. L’action se déroule dans la ville de Noyvern (Neverwinter en anglais), ravagée par un peste mystérieuse que nous, les aventuriers, devons aider à combattre. Pour cela, nous devons visiter tous les quartiers de la ville annuler les difficultés et rechercher une série de créatures magiques qui nous aideront à trouver un remède à cette maladie.

Cet argument ne concerne que le premier chapitre d’une aventure qui s’étend plus tard dans des environnements plus ouverts tels que forêts, autres villes et, bien sûr, des grottes et des donjons en proie à des menaces. Toutes sortes de dangers auxquels nous sommes confrontés avec les compétences que nous avons choisies lors de la création du personnage. Avec les règlements de la troisième édition comme base, nous pouvons choisir entre différentes races et classes Pour créer notre avatar pendant l’aventure. Depuis le guerrier ou sorcier classique aux nouvelles inclusions que cette troisième édition a apporté comme l’ont été les moines (spécialistes du combat rapproché) et sorciers (arcanes dont le pouvoir résidait en eux-mêmes, pas dans l’étude comme dans le cas des magiciens).

La la création de personnages est intuitive et nous avons toujours une explication des avantages que nous tirons de nos choix, ainsi que le fonctionnement du compétences que nous avons La même chose se produit pendant la montée de niveau, quand on en a assez points d’expérience pour cela. Comme d’habitude, nous aurons cette expérience à travers effectuer des missions ou vaincre des ennemis. Si nous cherchons la comparaison avec un autre jeu similaire déjà analysé dans cette maison comme Baldur’s Gate, le fonctionnement est très similaire, mais ici, nous voyons l’écran de mise à niveau plusieurs fois. Dans cet aspect, le jeu C’est beaucoup plus convivial et plus abordable pour le joueur et ce n’est pas aussi difficile que Baldur (sauf si nous voulons que ce soit, augmenter le niveau de difficulté).

Le prélude au jeu est un tutoriel complet où nous apprenons à utiliser les compétences de notre personnage, à monter de niveau et à gérer les commandes.

Il diffère également de Baldur concernant l’entreprise que nous montons pour entreprendre l’aventure. Alors que chez BG, nous contrôlions notre caractère et toute une série de partenaires de type, de classe et de personnalité différents (et nous devions maintenir un certain équilibre entre eux), nous ne prenons ici notre avatar et un partenaire, un mercenaire engagé (nous en avons trouvé plusieurs au cours de l’aventure) qui combattra à nos côtés. On oublie groupe aventureux classique et nous supposons une mécanique héritée du succès Diable II (publié en 2000). Moins de rôle et plus de hack n ’slash. Comme les sorciers ont choisi de le faire un jeu de rôle plus accessible Avec sa troisième édition de D&D, Bioware fait de même avec son jeu vidéo. Oui, nous pouvons configurer l’IA afin que ces partenaires agissent en fonction de nos attentes. Si nous voulons un guerrier toujours combattre au corps à corps, contenant les ennemis, afin que nous restions à l’écart en utilisant des armes à distance, afin que nous puissions le régler.

Mais tout ne consiste pas à brûler des navires par rapport au passé. Nuits d’hiver a moins de profondeur tactique que ses prédécesseurs … mais il l’a. L’option de pause stratégique continuez afin que nous puissions arrêter le jeu quand nous en avons besoin et donner des ordres à notre personnage, et bien que dans la version PC ce n’était pas si nécessaire, dans Nintendo Switch c’est presque indispensable. La traduction des commandes qui utilisaient à l’origine le clavier et la souris pour le joy-con de la console hybride sont bien mis en œuvre, mais pas si mince comme nous l’avons vu dans le port de Baldur’s Gate, qui utilisait un système similaire. Ici On oublie le curseur. Nous pouvons déplacer le personnage directement avec les bâtons et, lorsque nous mettons en évidence un élément de la scène simplement en le regardant, être un un objet, un ennemi ou un PNJ, l’option de interaction principaleOuvrez un coffre, parlez à un autre personnage ou attaquez un ennemi.

Jusqu’ici tout va bien. Mais tout le reste de actions secondaires, de passer tranquillement à lancer un sort, vous devez les faire en activant un menu radial avec les boutons arrière du joy-con et là, surtout dans les situations de combat, c’est quand vous devez utiliser la pause tactique oui ou oui pour obtenir une meilleure expérience de jeu. Ces menus radiaux – certains que nous pouvons configurer à notre goût– Ils seront capitaux pour se déplacer de la meilleure façon possible à travers l’aventure et n’ont pas été inclus de manière aussi fluide que dans d’autres adaptations. Nous devons aussi faire suspendre l’utilisation (plus la tactique mais l’habituelle) pour saisir d’autres options telles que consulter le journal d’aventure, livre de sorts (dans le cas de personnages utilisateurs magiques), activez l’option pour pouvoir voir la carte pendant le jeu ou simplement sauver nos progrès manuellement. Et c’est que les raccourcis du menu radial ne se donnent pas autant les uns aux autres.

Lorsque nous regardons un élément du jeu et qu’il est mis en évidence, nous pouvons interagir avec lui.

Il y a d’autres mondes, mais (non) ils sont dans ce

Graphiquement, ce n’est pas une merveille non plus. Nuits d’hiver changé les scénarios prétendus par le polygonal. Le résultat n’est pas aussi précieux que dans les jeux précédents. Ici tout semble plus grossier et avec certains problèmes de popping hérité de la version PC originale de 2002. On peut s’attendre à une version améliorée pour corriger ces erreurs et en ajouter amélioration graphique minimale, Mais ce n’est pas comme ça. Nous sommes vraiment jouer à un jeu de 2002 sur une console 18 ans plus tard. Mais ne comprenez pas cela comme une critique de l’intégralité du titre car le reste du jeu c’est aussi bon qu’avant.

NWN a gagné plusieurs prix à l’époque et a été considéré comme l’un des Les RPG les plus complets de l’époque, et tout cela malgré une histoire un peu absorbante et moins complexe que lors des incursions précédentes dans l’univers D&D. Pourquoi alors autant de succès? Certainement pour votre multijoueur. La possibilité de jouer l’aventure de forme coopérative C’était un plus, mais d’autres jeux l’ont déjà inclus, par exemple le Baldur’s Gate ou Diablo II susmentionné. La clé pour rendre le multijoueur Neverwinter si spécial était dans le Éditeur Aurora, un programme complet qui permettait aux utilisateurs créez vos propres jeux de rôle, vos propres scénarios et jouez-les en ligne avec des amis, en exerçant l’un des participants comme Maître de donjon.

Cet outil, entre les mains de personnes très créatives, a permis au création de mondes persistants authentiques dans différentes langues (également en espagnol) et qui fonctionnent encore aujourd’hui. Serveurs de rôle où l’on pouvait créer son personnage, jouer avec d’autres personnes, interagir, interagir à la manière de n’importe quel MMORPG comme World of Warcraft, qui arriverait en 2004, ou d’un jeu de rôle à la table. Ce Moteur Aurora cela servirait même à développer (de manière beaucoup plus professionnelle, bien sûr) le premier opus de la saga The Witcher en 2007. Mais ce qui intéresse l’utilisateur Nintendo Switch: la version console dispose-t-elle de cet outil? Malheureusement non.

Seule la version informatique comprend à la fois l’éditeur et les outils Dungeon Master, mais il existe mode multijoueur sur consoles qui permet de jouer en coopération toutes les campagnes et tous les modules du jeu, à la fois le principal et les extensions et les aventures supplémentaires (Modules Premium) qui comprend la cartouche. De plus, il est Crossplay activé avec Xbox One, ordinateurs et appareils mobiles (pas de PS4 pour le moment). Et en ce qui concerne mondes persistants, selon le site Web de Beamdog, vous pouvez accéder à des serveurs tels qu’Arelith ou Ravenloft: Prisioners of the Mist, qui prennent en charge jusqu’à 250 joueurs de forme simultané, bien qu’aujourd’hui nous n’ayons vu que le premier dans la liste des jeux en ligne.

Nous pouvons ajuster le zoom du jeu à tout moment pour changer la visibilité de la cartographie.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – Le vieux dragon et sa flamme

C’est drôle qu’un jeu de 2002 comme Nuits d’hiver a vieilli pire que les précédents du même thème. C’est peut-être parce que la simplification qui a affecté le jeu sous tous ses aspects, sa «Diablerisation», pour ainsi dire joué contre lui et avant les matchs de la même cour, sans ces airs de simulation, il y a de meilleures options sur le marché actuel. En tout cas, cette critique n’est pas quelque chose de nouveau, et elle l’était déjà à l’époque. Voici ses extensions qui ont aidé à l’auper tel qu’il est en arrière-plan: un grand jeu de rôle, même avec ses imperfections. En fait, après sa suite, développée par Obsidienne, n’a pas réapparu un autre jeu si complet et si réussi basé sur l’univers D&D. Précisons que lorsque nous parlons de sa suite, nous entendons Neverwinter Nights 2 (2006) et non le jeu gratuit disponible sur consoles et PC appelé uniquement Neverwinter (2013).

Il est un peu difficile à attacher aux commandes mais pas aux système, bien expliqué dans le jeu prélude qui nous sert de tutoriel et qu’il est plus que conseillé d’entreprendre. Les les graphiques n’ont pas trop vieilli bien mais servent toujours à entrer dans l’aventure immersivement accompagné par le excellente bande originale de Jeremy Soule, célèbre dans son intrigue professionnelle (de l’extra-professionnel, nous ne le mentionnerons pas) pour les scores d’autres RPG comme The Elder Scrolls V: Skyrim ou Star Wars: Chevaliers de l’ancienne République.

Même avec toutes ses lacunes, Nuits d’hiver reste non seulement un Classique des RPG occidentaux, mais aussi une très bonne option pour avoir un jeu de rôle très complet, addictif et agréable sur Nintendo Switch. Entre la campagne principale et les deux extensions, Shadows of the Undrentide et Hordes de l’Outreterre, la cartouche comprend plus de 100 heures de jeu auquel on peut ajouter le modules premium (oui, dans anglais parfait contrairement au reste des principales aventures). Tout cela sans oublier votre multijoueur bien qu’il ne bénéficie pas du même attrait que sa version PC, car il était autrefois le grande force de cette aventure et ici cela reste comme une autre option.

Ne brouillez pas toutes ces taches l’histoire de ce vieux dragon qui maintient toujours sa flamme vivante, bien que ce vêtement avec la même force qu’auparavant.

Nous avons analysé Neverwinter Nights: Enhanced Edition grâce à un code numérique fourni par Meridiem Games. Version analysée: 1.0.1

Le catalogue Nintendo Switch continue d’ajouter d’excellents RPG

Malgré les lacunes qu’il avait déjà en 2002 et qu’il a encore compensées grâce à son excellent multijoueur, Neverwinter Nights est toujours une option fortement recommandée pour ceux qui aiment les RPG classiques et l’univers Dungeons & Dragons. Et maintenant, en plus, agréable en mode portable.

PROS

Un RPG complet avec de nombreuses options de création de personnages

Plus de 100 heures d’aventures, de lieux à explorer et de quêtes à réaliser

Bonne et fidèle utilisation des règles de Dungeons & Dragons 3e édition

CONS

Les graphiques n’ont pas trop vieilli ou ont corrigé des erreurs visuelles du jeu original

Le contrôle n’est pas aussi confortable ou intuitif qu’il devrait l’être lors de l’élimination de l’utilisation du curseur

