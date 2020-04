New Horizons a cessé de vendre en Chine après une manifestation en jeu

Par Sebastian Quiroz

Aujourd’hui, Animal Crossing: New Horizons n’est plus vendu en Chine, car il n’est plus possible de trouver ce titre dans les magasins en ligne tels que Pinduoduo et Taobao. Cette révélation vient après Plusieurs utilisateurs ont utilisé ce jeu comme plateforme pour partager des messages en faveur des manifestations à Hong Kong.

Plusieurs rapports ont mentionné que certains revendeurs sur Taobao appartenant à Alibaba ont partagé des messages sur le site Web de médias sociaux WeChat alléguant que le magasin leur avait ordonné de cesser de vendre le jeu sur sa plate-forme. Pour le moment, on ne sait pas si les entreprises agissent sous l’influence du gouvernement chinois.

Parce qu’Animal Crossing: New Horizons fournit aux utilisateurs les outils nécessaires pour créer des messages et les placer n’importe où sur leur île, plusieurs joueurs ont utilisé cet espace pour critiquer le président du pays, Xi Jinpinget au président-directeur général de Hong Kong, Carrie Lam.

Au début de cette semaine, Joshua Wong, militant politique de Hong Kong depuis les manifestations de 2014, s’est entretenu avec Wired à propos de l’espace de protestation fourni par New Horizons:

«Animal Crossing est un endroit sans censure politique, c’est donc un bon endroit pour continuer notre combat. Hong Kong gratuit. Révolution maintenant ».

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune preuve concrète que le gouvernement chinois ait pris la décision de retirer Animal Crossing: New Horizons du marché gris, l’histoire nous a montré que le gouvernement de ce pays a censuré tout type de jeu ou une personne qui en parle mal. Il suffit de se souvenir de tout ce qui s’est passé avec Blizzard et Blitzchung l’année dernière.

Malgré cette décision, les utilisateurs de Nintendo Switch en Chine ont toujours la possibilité d’acheter Digital Crossing Animal: New Horizons simplement en changeant la région de la console, Parce que ce jeu n’est pas officiellement disponible en Chine.

