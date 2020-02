New Horizons à PAX East 2020 est un rêve devenu réalité pour les fans

La convention qui s’est tenue à Boston est le premier endroit où le grand public a eu l’occasion de jouer une démo du titre.

Comme prévu, Animal Crossing: New Horizons est le jeu stellaire deNintendodansPAX East 2020, convention qui se tient d’aujourd’hui au 1er mars prochain àBoston, Massachusettsaux Etats Unis. Les visiteurs du stand deNintendo, en plus de pouvoir profiter de lapremière démo du jeu pour le grand publicetrecevoir une épingle à cannelleen cadeau, vous pouvezbel espace à thème comme l’île de jeu, avec tout et la visite deTom Nook, Totakeke et cannelle. La chaîne Amrica Nintendo a partagé une vidéo qui nous montre à quoi ressemble cet espace.

Voici l’épinglette spéciale reçue par les visiteurs du stand Animal Crossing à PAX East 2020.

Également dans PAX East 2020 ont été libérésnouveaux petits détails du jeu, comme le fait que la mécanique deramasser des bouteilles sur les plages, certains d’entre eux peuvent contenir des plans pour créer des objets. On parle aussi dealternance pour la caméra de jeu, qui peut être changé dans une perspective zénithale en appuyant sur le stick analogique droit, très similaire à la façon dont cela fonctionnait dans le jeu GameCube. D’autres détails qui ont été notés étaient la présence denouveaux accessoirescomme sacs à dos et sacs pour les villageois, ainsi que des paillassons pour l’entrée de leurs maisons.

Animal Crossing: New Horizons arrive ensuite20 marset ayez une belle édition de collection de Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter nos impressions après l’avoir joué.

