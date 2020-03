New Horizons a un tour d’objets infini

Capture d’écran: Nintendo

Avez-vous passé tout le week-end à désherber, à cueillir des fruits et à couper du bois pour gagner de l’argent dans Animal Crossing: New Horizons comme Tom Nook le souhaitait? Si oui, alors vous êtes un villageois juste et honorable. Contrairement à ceux qui ont trouvé un nouveau bug qui vous permet de gagner des centaines de milliers de cloches en quelques minutes.

Comme présenté par GameXplain dans une vidéo du week-end, New Horizons a un problème de clonage qui vous permet de dupliquer tout élément que vous pouvez placer au-dessus de quelque chose. Par exemple, vous pouvez cloner le Switch Nintendo vous envoie un cadeau au tout début du jeu. ou la couronne royale qui est parfois en vente à la boutique Able Sisters.

Le glitch nécessite deux joueurs mais est par ailleurs très facile à faire. Vous devez d’abord appeler un deuxième joueur dans votre partie. Ensuite, vous devez placer l’objet que vous souhaitez dupliquer sur une boîte en carton ou un autre meuble pouvant contenir des objets. Enfin, demandez au deuxième joueur de faire pivoter le meuble sur lequel se trouve l’objet pendant que vous appuyez sur Y pour le ramasser. Si tout se passe bien, vous aurez un double de l’élément dans votre boîte de réception pendant que l’original ne sera pas publié. Vous en avez maintenant deux. Et puis trois. Et puis autant que vous pouvez en tenir. Chaque commutateur vaut plusieurs milliers. Les couronnes royales vont beaucoup plus loin. Avant de vous en rendre compte, vous serez Scrooge McDucking à travers un coffre de Bells.

Si vous vous sentez vraiment entreprenant, vous n’avez même pas besoin techniquement d’un autre être humain pour vous aider. Cela ne m’a pris que quelques minutes pour créer un deuxième personnage sur mon jeu, les inviter sur mon île, puis contrôler les deux personnages à l’aide de Joy-Con séparé pour résoudre le problème par moi-même.

Bien sûr, l’éthique de ce système de chiffons à la richesse est un tout autre problème. Les jeux Animal Crossing consistent à prendre votre temps, à trouver de la joie dans les petites choses et à laisser chaque nouvelle découverte être sa propre récompense. Passer d’une pause à Warren Buffet en une heure va certainement à l’encontre de toute cette ambiance “les amis que nous nous sommes fait le long du chemin”, mais chaque joueur devra faire sa propre recherche d’âme. De plus, ces temps sont incertains et j’ai des factures à payer.

De plus, il est possible que Nintendo corrige cet exploit plus tôt que tard et nous sauve tous de nous-mêmes.

.