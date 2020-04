New Horizons a une application idéale pour tirer le meilleur parti des ventes de navets

Insular, développé par les Valenciens, veut vous faire gagner le plus d’argent possible avec vos cultures.

Les navets sont en vogue sur Internet grâce à Animal Crossing: New Horizons et sa capacité à générer des revenus dans le petit monde de Nintendo. À tel point que Dayo en avait déjà parlé il y a quelques jours, créant une certaine controverse sur le système purement capitaliste qui s’était instauré dans les îles. Maintenant ça vientInsulaire, une application conçue pourspéculer de la manière la plus optimaleet tirer le meilleur parti des légumes.

Pour savoir quels sont les moments idéaux d’achat et de vente, l’outil est capable detrouver les meilleurs prix et vous informerdonc vous ne manquez pas l’occasion. Insular a été créé par une équipe deDéveloppeurs valenciensqui ont rejoint la vague Animal Crossing et ont placé leur projet sur Google Play et l’App Store où vous pouvez le télécharger gratuitement.

Idéal pour savoir où aller vendre ou venir faire du commerce sur votre îleAprès l’avoir installé sur l’appareil, vous devrez vous enregistrer avec le nom d’utilisateur etle nom de l’îleoù nous voulons que le marché suive. Ensuite, vous devez indiquerle fruit avec lequel nous sommes apparus au débutet à partir de là, quelques options utiles sont affichées: faire lequeue correspondanteNous pouvons trouver un endroit pour vendre ou indiquer que notre île est ouverte pour qu’ils viennent faire du commerce.

En revanche, nous vous rappelons que l’apparition de certains bugs a été réduite après la dernière mise à jour majeure arrivée cette semaine. Il y a également eu une réduction des intérêts sur les baies dans les comptes d’épargne. Deux mesures qu’ils ontbonne acceptation par les joueurs. Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons de lire notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons.

