New Horizons apparaît dans une nouvelle bande-annonce

Le compte à rebours pour que Nintendo Switch recevoir Animal Crossing: New Horizons Cela continue, tout comme un battage médiatique qui continue de croître de façon exponentielle. Et est-ce que le 20 mars prochain approche, n’est-ce pas? Pendant ce temps, il y a eu peu d’informations publiées sur le dernier épisode de la célèbre franchise nintendera. Eh bien, que diriez-vous de continuer à attendre plus souvent, nous vous montrons une nouvelle bande-annonce?

Et une nouvelle publicité pour Animal Crossing: New Horizons, d’une durée de seulement 15 secondes, vient de sortir, avec quelques détails, dont un premier aperçu du bâtiment des Handy Sisters. Il semble que cette publication soit peut-être due à une erreur, puisque Nintendo elle-même l’a fait disparaître, nous le comprenons temporairement, a déclaré la vidéo. Cependant, nous laissons ici le remorque dans son intégralité afin que vous puissiez le parcourir / en profiter directement.

Spoilers: Une nouvelle bande-annonce pour Animal Crossing: New Horizons a fuité. pic.twitter.com/JiaCRzMc7D

– ACPocketNews (@ACPocketNews) 20 février 2020

Que pensez-vous de la vidéo? Filtré par erreur? Cette bande-annonce aurait probablement dû être rendue publique après 15 heures, heure à laquelle nous prévoyons la nouvelle Nintendo Direct axée exclusivement sur Animal Crossing: New Horizons. À ce stade, il ne restera plus grand-chose à montrer, ou … non? Nous attendons vos commentaires et impressions au-delà des forums.

