New Horizons aura des mises à jour gratuites et des événements spéciaux

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 20 février 2020 15:22 GMT

Les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons bénéficieront de mises à jour gratuites et d’événements en jeu.

Au cours de la journée Animal Crossing: New Horizons Nintendo Direct, il a été annoncé que des mises à jour gratuites seront ajoutées après le lancement du jeu, avec des événements saisonniers continuellement ajoutés tout au long de l’année.

La première mise à jour gratuite sera le jour de la sortie, le 20 mars, et avec la mise à jour, vous célébrerez Bunny Day avec un événement spécial en avril.

Grâce aux mises à jour gratuites, de nouveaux événements spéciaux et des invités saisonniers seront introduits.

Lors du Direct d’aujourd’hui, Nooklink, un nouveau service disponible uniquement via l’application pour smartphone Switch Online, a été annoncé. Il vous permet d’apporter des designs personnalisés d’Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer dans New Horizons en scannant les codes QR via l’application.

Il a également été révélé que les membres de Nintendo Switch Online ne peuvent récupérer les données de sauvegarde qu’une seule fois en raison de la perte ou des dommages du système, car le jeu ne prend actuellement pas en charge les sauvegardes dans le cloud.

