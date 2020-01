New Horizons aura plus d’informations dans les magazines

S’il est vrai que Nintendo n’a pas consacré tout l’amour qu’il devrait Animal Crossing: New HorizonsIl semble que bientôt ses fans animés auront un peu plus d’informations sur le jeu attendu. Divers magazines japonais comme CoroCoro Comic, TV Game Magazine et Nintendo Dream ils incluront de nouveaux détails sur le titre attendu dans leurs numéros pour le mois de mars.

Les magazines seront acquis au Japon à partir des dates suivantes:

CoroCoro Comic: 15 février. Nintendo Dream: 21 janvier. TV Game Magazine: 31 janvier.

Animal Crossing: New Horizons sera publié sur Nintendo Switch prochain 20 mars 2020. Heureusement, rien ne suggère que le jeu soit englouti par la vague de retards que divers titres ont subis en ce premier mois de l’année.

Source

Connexes