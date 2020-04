New Horizons aux mains d’un fan

Animal Crossing: New Horizons est récemment sorti et les gens commencent à expérimenter toutes ses fonctionnalités, dans ce cas Ash Ketchum (Satoshi) de Pueblo Paleta a “Déplacé” sur une île de Traversée d’animaux grâce à l’outil de et notre cher Nookophone.

Pour ceux qui connaissent encore peu le titre, ou ceux qui veulent bientôt embarquer dans l’avion de la compagnie aérienne DAL pour ouvrir leur propre île, nous leur avons dit que le Nookophone est un téléphone portable qu’ils nous fournissent juste après l’atterrissage sur l’île pour gérer diverses choses . Avec lui, nous pouvons prendre des photos, voir les récompenses, demander de l’aide, voir les meubles que nous pouvons fabriquer … et créer et enregistrer des conceptions pour les vêtements de nos insulaires. Compte tenu de cet outil, l’utilisateur de Twitter Salmon_eaterrr a mis en évidence toute sa créativité confectionner les créations d’Ash de la franchise bien connue Pokémon, pour pouvoir s’habiller comme le héros de la série animée qui prétend devenir un maître Pokémon.

歴 代 サ ト シ コ ス の マ イ デ ザ コ ー ド 一 覧

キ ャ ッ プ と ト ッ プ ス 以外 は テ キ ト ー に そ れ っ ぽ い 色 の や つ を 選 ん で く だ さ い # あ つ ま れ ど う ぶ つ の 森 # マ イ デ ザ イ ン # ポ ケ モ ン # サ ト シ #NintendoSwitch https://t.co/UGh69FJKd9 pic.twitter.com/YjnVnWyfvS

– 鮭 ぽ ん 酢 (@salmon_eaterrr) 25 mars 2020

Comme nous pouvons le voir dans son tweet, il a élaboré tout et chacun Les costumes que Ash a porté au fil des ans au cours de son parcours toutes les régions du monde pokémon, dont à notre cher Bolifacio dans l’une de ses créations qui, bien qu’il ne soit pas Ash, nous l’aimons beaucoup. Il est clair que cela a été un travail méticuleux pour que cette fois, Ash, au lieu d’attraper tous les Pokémon, puisse consacrer à se détendre sur une île paradisiaque où la détente est la marque de fabrique, au contraire si vous avez envie de ressentir l’envie de collectionner, Animal Crossing vous permettra de capturer et mettre la main sur tout, mais cette fois des bugs et des poissons au lieu de Pokémon.

Voir aussi

La meilleure chose à faire est que si vous êtes aussi fan de la saga que lui, vous pourrez aussi vous habiller en frêne puisque la fonction de conception, mentionnée ci-dessus, inclut la possibilité de pouvoir Partager les dessins que vous avez faits. De cette façon, tout le monde peut profiter de vos modèles et aller comme leurs personnages préférés, et c’est que l’auteur a partagé ces conceptions afin que nous puissions tous les apprécier (même si cela prendra un peu de jeu avancé pour cela). Alors n’hésitez pas! Si vous avez un motif intéressant, ou au contraire vous en cherchez un qui vous motive, vous pouvez l’obtenir grâce à cette application particulière du Nookophone.

Source 1

Source 2

Connexes