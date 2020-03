New Horizons balaye les ventes au Japon

Animal Crossing: New Horizons est l’un des jeux vidéo les plus attendus par tous les joueurs, et c’est que le jeu des voisins ravit tous les joueurs, les faisant échapper à toute cette période turbulente que nous vivons. Il faut dire que l’attente en valait la peine. Rappelons que le départ de ce titre était prévu fin 2019, mais pour diverses raisons, il n’était pas sorti il ​​y a quelques jours, notamment le 20 mars. Peu à peu, les informations sortent et le développement d’Animal Crossing: New Horizons a commencé dès la sortie de son précédent jeu principal de la saga, Animal Crossing: New Leaf, pour Nintendo 3DS, donc si l’on calcule, près de 8 années de développement.

Guide de traversée d’animaux: nouveaux horizons

Le Japon succombe à Animal Crossing: New Horizons

Comme nous l’avons déjà dit, ce nouveau titre a été mis en vente le 20 mars. Eh bien, aujourd’hui, grâce au médium japonais Famitsu, nous savons qu’en seulement trois jours, Animal Crossing: New Horizons a vendu un chiffre énorme de 1 880 606 exemplaires. Ces ventes incluent le jeu physique, les cartes de téléchargement et les copies numériques qui incluent l’édition Nintendo Switch Animal Crossing. Il convient de noter que dans ces ventes Les ventes de jeux numériques ne sont pas incluses via l’eShop, si sûrement dans cette période de jours, ils ont dépassé les deux millions d’exemplaires.

Voir aussi

Actuellement, au Japon, il n’y a pas de stock dans les magasins physiques d’Animal Crossing: New Horizons, donc de nombreux joueurs l’obtiendront via l’eShop. Il faut se souvenir des files d’attente et de la pénurie du jeu qui a eu lieu dans le pays japonais le soir de sa mise en vente. En voyant tout cela, nous sommes plus que sûrs que ce titre est une “console fournisseur”.

Source

Connexes