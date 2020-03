New Horizons bat des records de ventes au Royaume-Uni

Pendant longtemps, le 20 mars a été marqué sur les calendriers de nombreux acteurs tels que EL GRAN DÍA, et Animal Crossing: New Horizons était enfin en vente. Rappelez-vous que ce jeu allait initialement sortir fin 2019 mais qu’il a été retardé afin que les joueurs aient une meilleure expérience jouable, donc le désir d’avoir ce titre était beaucoup plus élevé. Et il faut dire que cette attente en valait la peine, étant considérée par beaucoup comme le meilleur jeu de la saga des villageois à ce jour.

Cela fait quelques jours que Animal Crossing: New Horizons est en vente, mais petit à petit nous en apprenons davantage sur leurs ventes. Espérons qu’après 7 ans sans jeu principal dans la série (New Leaf), ce jeu se vendra comme des «navets», et il semble qu’au Royaume-Uni c’est le cas. Selon Gamesindustry, Animal Crossing: New Horizons a battu des ventes record dans ce pays, vendre 3,5 fois plus au lancement, que son prédécesseur pour Nintendo 3DS. Il possède également record pour le jeu unique le plus vendu sur Nintendo Switch (sans compter la somme de Pokemon Sword and Shield, qui dominerait ainsi cette position).

Il convient de noter que ce record doit être plus élevé, car seules les copies physiques ont été comptées, donc si les copies numériques étaient comptées, le jeu battrait tous les records, mais malheureusement, Nintendo ne partage pas ces données. Grâce à ces nombreuses ventes, Animal Crossing: New Horizons a été placé en première position des ventes au Royaume-Uni la semaine dernière, devant un autre titan, Doom Eternal.

