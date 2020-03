New Horizons détaille son système de récupération de données

On sait depuis l’E3 2019 que Animal Crossing: New Horizons n’a pas de service d’économie de cloud fourni aux abonnés Nintendo Switch Online. Cependant, dans le Direct du 20 février 2020 dernier, qui portait sur le nouveau titre de la saga, Nintendo a officiellement annoncé l’existence d’un enregistrer le système de récupération de données, qui sera lancé cette année. Un peu moins d’une semaine avant le lancement du jeu, le grand N a partagé plus d’informations sur ce système, qui peuvent être utilisées par les utilisateurs de Nintendo Switch qui perdent leur console.

Tout ce que nous savons (jusqu’à présent) d’Animal Crossing: système de récupération de données New Horizons

La fonctionnalité qui vous permet de récupérer des données de sauvegarde d’Animal Crossing: New Horizons est destinée aux joueurs qui ont perdu votre console mais aussi pour ceux transférer des données d’une Nintendo Switch vers une nouvelle. Comme le service d’économie de cloud, ce système de récupération ne sera accessible qu’aux utilisateurs ayant accès à Nintendo Switch en ligne, ce qui rend ces personnes sans abonnement non protégées dans les situations mentionnées ci-dessus. De plus, le système de sauvegarde est quelque peu particulier, car le jeu est lié à la console, permettant à tous les utilisateurs d’accéder à la même île, à partir du profil que vous démarrez. Comme détail supplémentaire, commentez que l’utilisateur qui a démarré le jeu vidéo pour la première fois sera celui qui “commande” les données. À partir du menu initial du titre, nous sommes autorisés à gérer les données, mais seul l’utilisateur qui agit en tant que porte-parole du quartier est celui qui a le pouvoir de tout supprimer, pouvant faire disparaître le reste des utilisateurs sans que rien ne se passe, mais, si vous supprimez vos données Ainsi, l’île sera complètement perdue. Dans cet article, nous expliquons pourquoi Nintendo aurait pu décider de le faire également.

D’autre part, il a également été précisé que le jeu peut être joué sur les consoles Nintendo Switch Lite, bien que pour utiliser le multijoueur local, ce qui nous permettra de jouer sur un «Mode fête«, Il est obligatoire contrôles supplémentaires, comme les contrôles Joy-Cons ou Pro, de sorte que chaque joueur dispose d’un contrôle différent.

Voir aussi

Que pensez-vous de ce système de récupération de données Animal Crossing: New Horizons? Pensez-vous que vous en aurez besoin à un moment donné? N’oubliez pas que notre analyse du titre est maintenant disponible, et vous pouvez le vérifier en cliquant ici, et que si vous voulez voir plus du prochain jeu de la série, nous avons également préparé un gameplay.

Source

Connexes