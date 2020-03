New Horizons dévoile de nouveaux détails

Le PAX East 2020 a pris fin et, avec lui, le stand Nintendo installé dans Animal Crossing: New Horizons, jeu qui sera disponible prochainement 20 mars de cette année. Cependant, la démo qui était disponible lors de l’événement continue de parler sur les réseaux sociaux, car les visiteurs qui ont eu l’occasion de l’essayer l’ont remarqué nouvelles non officiellement annoncées du jeu. Nous expliquons tout ce que nous avons trouvé!

De nouveaux détails sur Animal Crossing: New Horizons émergent de la démo de PAX East 2020

Tout d’abord, à l’extérieur du magasin Tendo et Nendo est une boîte où nous pouvons laisser tout ce que nous voulons vendre, sans qu’il soit nécessaire de l’ouvrir à ce moment-là. De cette façon, nous recevrons le paiement de ces objets directement sur notre compte bancaire. Betunio Il élargit également les opportunités de ce nouveau titre de la saga, car il vend des chaussures, des sacs, des sacs et d’autres accessoires, et le soi-disant Nookophone peut être personnalisé avec un étui, qui semble être disponible avec Nook miles. Notez également que chaque joueur a son propre passeport, qui comprend le nom de l’île sur laquelle vous résidez, ainsi que le nom du fruits qui peuvent être trouvés à cet endroit, entre autres données personnelles.

En revanche, nous trouvons la possibilité de changer de perspective à celui typique du premier jeu de la saga, en appuyant sur le joystick du droit Joy-Con. Il convient de noter que lLes options de personnalisation ont augmenté, pouvoir changer à tout moment le sexe de notre personnage, ainsi que la couleur des joues et des paupières (nous laissons ici ci-dessous le vidéo où ces options sont affichées). De plus, les bouteilles avec message sont également présentes dans Animal Crossing: New Horizons, et en elles nous pouvons attacher des objets Pour votre destinataire.

Que pensez-vous de ces nouvelles? Enfin, nous joignons une compilation des îles qui ont été vues jusqu’à présent, et que nous pouvons avoir disponibles lors du démarrage de notre aventure dans le titre. Lequel aimeriez-vous choisir dans Animal Crossing: New Horizons? Il ne reste plus grand-chose pour profiter du plan de règlement dans les îles Désertes!

Citez un tweet ou répondez avec laquelle de ces 24 mises en page de départ vous aimeriez pour votre île Animal Crossing: New Horizons le 20 mars!

Compilation originale par @pichupal. pic.twitter.com/0VJe23pFtb

– Animal Crossing World 🛩️🏝️ (@ACWorldBlog) 28 février 2020

