New Horizons Direct pour cette semaine

25 minutes sont promises dans lesquelles tout ce qui nous attend dans Animal Crossing: New Horizons sera détaillé.

Par Juan Emilio Reyes / 18 février 2020, 23:30 commentaires

Depuis son annonce, très peu de détails ont été publiés sur Animal Crossing: New Horizons. En dehors de la bande-annonce de l’E3 2019 et du gameplay présenté au Nintendo Treehouse du même événement, on sait très peu de ce qui nous attend dans ce nouvel épisode de la série un mois après son lancement.

Il semble que finalement les doutes cesseront, car Nintendo a annoncé une transmission spéciale dédiée à Animal Crossing: New Horizons, sera lajeudi 20 février prochainà 15 h 00 Heure d’Espagne / 8h00 Heure du Mexique. Ils promettent environ25 minutespour détailler ce qui nous attend dans cette nouvelle exclusivité Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons sortira prochainement dans les magasins20 marset mettra en vedette une belle édition spéciale de Nintendo Switch. Cette semaine, Chema Mansilla revient sur les jeux du genre dans sa chronique d’opinion.

En savoir plus sur: Animal Crossing, Animal Crossing: New Horizons et Nintendo Direct.

.