New Horizons épuise 90% de son stock au Japon

Animal Crossing: New Horizons est l’un des jeux les plus attendus pour tous les joueurs. Le jeu des voisins était très attendu par tous les joueurs, depuis Animal Crossing: New Leaf pour Nintendo 3DS, il n’y avait pas de jeu principal dans la série. L’attente a été longue et il est confirmé que le jeu était en développement depuis la fin du titre 3DS, mais cela en valait la peine, arrivant à un jeu plus raffiné avec plus de contenu.

Succès retentissant au Japon

Compte tenu de cette attente, il était normal que les gens le veuillent avec désir, et ce n’était pas moins. Il y a quelques jours, nous avons appris qu’en seulement 3 jours, Animal Crossing: New Horizons avait vendu un énorme 1880606 exemplaires. Nous ne pouvons pas ajouter à ce nombre les copies numériques vendues via l’eShop, donc ce nombre augmenterait considérablement. Eh bien, aujourd’hui, nous savons que ce chiffre signifie 90% du stock initial qui avait ce titre au Pays du Soleil Levant. Et ce n’est pas rare pour nous, car de nombreux magasins ont été en rupture de stock la première nuit où ils ont ouvert pour vendre le titre.

Nous savons aussi que a surmonté et plus qu’à Ventes initiales d’Animal Crossing: New Leaf pour Nintendo 3DS dans sa première semaine, qui étaient de 559 000 unités. Et un autre fait très curieux et important est qu’il est devenu le titre Nintendo Switch le plus vendu au cours de sa première semaine. Jusqu’à présent, ce titre était détenu par Pokémon Sword and Shield avec le chiffre de 1,5 million d’exemplaires vendus dans sa première semaine de vie. Cependant, en seulement 3 jours, Tom Nook, Canela et compagnie ont pris le podium. En regardant ces chiffres, nous attendons avec impatience de nouvelles données de vente du monde entier sur ce nouveau hit Nintendo Switch.

