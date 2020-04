New Horizons est le plus commenté sur Twitter de 2020

Animal Crossing: New Horizons, le dernier épisode de la célèbre franchise de simulation sociale de Kyoto, est devenu à lui seul, et probablement avec un coup de pouce des circonstances actuelles de l’emprisonnement, en tout un phénomène social pendant la quarantaine. Et ce n’est pas un, mais de nombreux facteurs qui continuent, point par point, de le signaler.

Sur ses ventes, les données publiées par Famitsu pour le territoire japonais, partagées il y a quelques heures à peine, montrent des chiffres vraiment spectaculaires. Plus de 3 millions d’unités vendues depuis le 30 mars (et leurs 10 premiers jours après le lancement ne sont même pas comptés ici). Mais c’est que, en plus, ces chiffres sont encore plus spectaculaires si l’on applique des critères comparatifs avec d’autres grands titres de Nintendo Switch. Et c’est que si, par exemple, on compare son rythme de vente avec celui d’un autre géant du Big N comme Mario Kart 8 Deluxe, nous vérifions les performances d’Animal Crossing: New Horizons dépasser les ventes totales de ce dernier au Japon en quelque chose moins de 3 semaines. Des chiffres impressionnants qui, d’autre part, ne sont pas le seul cheval de bataille de ce phénomène.

Comme vous le savez bien, le réseau social Twitter Il est devenu un thermomètre social important à partir duquel le dernier épisode d’Animal Crossing ne pouvait pas non plus être conservé. Rien sur le dernier blockbuster de Disney ou les potins d’Hollywood ou l’événement Fortnite sur appel. Animal Crossing: New Horizons a réussi à s’imposer comme le jeu vidéo le plus commenté à ce jour en 2020 sur le réseau social de l’oiseau bleu et, incidemment, le plus tweeté au cours des 30 derniers jours (même pas Final Fantasy a réussi à le surmonter). Le tableau suivant, publié par Forbes et montrant les mouvements sur Twitter effectués depuis la première moitié de mars aux États-Unis, est un exemple vraiment clarifiant à cet égard.

Que pensez-vous des dernières étapes franchies par Animal Crossing: New Horizons? Pas mal pour la carrière déjà fulgurante de Nintendo Switch, non? Mais où placez-vous la limite à ce titre? Nous espérons que vos commentaires et impressions au-delà des forums.

