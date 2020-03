New Horizons est l’évasion dont nous avons tous besoin en ce moment

Dire que Animal Crossing: New Horizons est «très attendu» pourrait bien être l’euphémisme de la décennie – et nous venons juste d’arriver. Écoutez, je sais que certains d’entre vous ne veulent pas entendre cela, mais le changement climatique est réel, nous sommes au bord d’une année électorale infernale et un virus se propage actuellement dans le monde entier.

Je joue au jeu depuis quelques semaines et j’en joue une tonne. Regardez la vidéo ci-dessus pour voir mon gameplay et pourquoi New Horizons est le jeu dont nous avons besoin en ce moment, ou lisez la transcription de la vidéo ci-dessous.

Animal Crossing: New Horizons nous donne toutes les meilleures raisons de nous mettre en quarantaine et de commencer une nouvelle vie sur une île lointaine où tous nos problèmes disparaissent à l’horizon, même juste pour quelques moments sereins de relaxation numérique. Et oui, au cas où vous vous poseriez la question, c’est excellent et ça vaut vraiment le coup.

Voici trois choses sur Animal Crossing: New Horizons qui font de son arrivée lors de notre cauchemar cyberpunk dystopique actuel l’escapade numérique parfaite.

Sur votre île, vous aurez plus de contrôle sur tout.

Disponible le 20 mars, Animal Crossing: New Horizons sera le premier jeu principal de la série en près de huit ans, après New Leaf 2012 sur la Nintendo 3DS au Japon. New Horizons commence en supposant que vous n’avez jamais joué à Animal Crossing auparavant. Il présente les fonctionnalités standard de la série à un rythme glacial.

New Horizons vous donne beaucoup de contrôle sur votre environnement. Non seulement cela vous permet de décider où placer votre nouvelle maison (qui est d’abord une tente assez basique), mais cela vous permet également de choisir où vos nouveaux voisins résideront. Vous travaillez à nouveau pour le riche magnat Tom Nook alors qu’il vous aide à construire non seulement vos propres logements, mais aussi à rassembler les matériaux pour un musée, des magasins et des maisons pour d’autres habitants de l’île.

Écoutez, vous devez tirer votre poids ici, d’accord? La bonne nouvelle est que vous pouvez décider où ils vivent, et même choisir où vont certains bâtiments, pour personnaliser entièrement la disposition de votre ville. Ce niveau de personnalisation est également étendu à votre propre espace de vie humble lorsque vous commencez à prendre plus de place et à ajouter des extensions à votre maison.

Finalement, vous pourrez même façonner la terre et l’eau de la manière qui vous plaira, en utilisant la compétence Island Designer. Et bien que vous ne puissiez toujours choisir que parmi deux sexes, il existe maintenant une sélection étendue de tons de peau, de types de cheveux et d’options de vêtements. Vous pouvez même zoomer complètement dans l’application de conception personnalisée du jeu qui vous permet de créer vos propres créations pour les vêtements et les fonds d’écran de votre maison.

Avec le bouton de partage de Switch à portée de main de tout le monde, je suis tout aussi excité que j’ai peur de voir tout ce que les artistes de talent prépareront dans les mois et les années à venir. Animal Crossing: New Horizons vous permet de concevoir l’arrière-plan et le personnage parfait de la chaîne Lo-Fi YouTube pour que vous puissiez le mettre en quarantaine dans le monde en ce moment.

Suis ton coeur! Faites ce que vous voulez.

Je ne suis pas étranger aux jeux calmes et méditatifs. J’appelle ces expériences méditatives mes «jeux de crochet», comme dans les jeux auxquels je peux jouer tout en écoutant un podcast sur un trajet domicile-travail ou en regardant la télé-réalité trash sur le canapé. (Ne me juge pas.)

Ceux-ci ont tendance à être mon type de jeu préféré à jouer de nos jours, et New Horizons fournit la quantité parfaite de systèmes entrelacés qui créent une boucle satisfaisante qui vous permet de choisir les tâches à effectuer dans l’ordre que vous voulez.

New Horizons vous offre deux principales sources de devises: les cloches et les miles. Les cloches fonctionnent comme votre principale source d’argent à dépenser pour des choses comme de nouvelles recettes pour l’artisanat, des vêtements, des meubles et d’autres choses diverses comme des chansons à insérer dans vos magnétophones ou lecteurs de disques vinyles.

Les miles Nook sont une devise distincte qui vous est attribuée en effectuant des tâches spécifiques marquées dans votre application Nook Miles + sur votre téléphone Nook. Donc, non seulement vous êtes pris au piège sur cette île, vous êtes également pris au piège dans l’écosystème technologique Nook. Bien joué, Nook.

Vous collecterez également des ressources naturelles de votre île et d’autres îles, que vous pouvez visiter en utilisant des billets Nook Miles que vous obtenez par, vous l’aurez deviné, en échangeant des Nook Miles. La bonne nouvelle est que faire pratiquement n’importe quoi dans ce jeu vous fera gagner des Nook Miles.

Capturez quelques bugs? Boom, voici quelques Nook Miles. Pêcher beaucoup? Plus de Nook Miles. Gagner des miles Nook? Obtenez encore plus de Nook Miles en récompense.

Donc, quoi que vous décidiez de vous concentrer, vous vous retrouverez presque toujours en train de progresser simplement en vérifiant les choses de votre liste de tâches personnelle. Mais vous n’avez pas à vous précipiter tête première dans tout cela.

La progression dans Animal Crossing: New Horizons est vraiment liée au temps que vous avez ou souhaitez consacrer à chaque jour sans que cela ne devienne une dette à vie – ce qui, si vous êtes également allé à l’université et que vous n’êtes pas riche, est un concept sauvage dont j’ai besoin dans ma vie en ce moment, ok? Laisse-moi juste ça.

Un bonus de connexion quotidien de Nook Miles vous incite à vous enregistrer quotidiennement si vous le pouvez, même si c’est pendant 10 minutes – ou si vous êtes comme moi, plusieurs heures. Comme dans les jeux précédents de la série, jouer à des moments différents peut également vous donner différentes récompenses comme l’accès à des poissons spécifiques, des insectes et même des visiteurs sur votre île.

Mais cela ne garde pas trop de choses à distance pour ceux qui pourraient ne pas avoir le temps ou l’intérêt de passer des dizaines d’heures au cours des premiers jours. Votre Nook Phone est doté d’une application appelée Critterpedia qui vous permet de voir quels animaux vous avez capturés, et plus important encore, lorsqu’ils sont généralement disponibles.

Donc, si un poisson spécifique va pour une bonne somme d’argent, vous voudrez peut-être envisager de vous enregistrer avant le coucher ou pendant votre pause déjeuner. Allez-y et passez une soirée entière à personnaliser vos vêtements ou à utiliser l’application appareil photo de votre téléphone pour vous plier sur les réseaux sociaux. Le sort du monde ne dépend pas de vous. Tout ira bien… au moins pour Animal Crossing.

Prenez les choses à votre rythme. Pas besoin de se précipiter au début.

Les jeux Animal Crossing se jouent tous en temps réel. Et la première fois que vous vous enregistrez chaque jour, vous serez accueilli par une annonce rapide de Tom Nook. Il vous fera savoir si quelque chose de nouveau s’est produit ou s’il n’y a rien du tout à signaler.

Une fois que vous avez finalement accumulé suffisamment de ressources pour créer une boutique pour votre île, cela prend généralement un jour pour qu’elle apparaisse. La croissance des arbres et des fleurs nouvellement plantés prendra plusieurs jours. Commandez certaines choses à partir d’une machine Nook Stop et cela prendra une journée pour se présenter à votre maison.

Le jeu vous demande constamment d’être patient et de donner du temps aux choses, ce qui pour moi est un changement de rythme rafraîchissant. Vous aurez la chance de raccourcir ces temps plus tard, mais le jeu vous récompense également pour cette patience. Broyez assez longtemps et récupérez des cloches ou des miles Nook et dépensez le tout sur suffisamment de choses, et vous vous réveillerez dans une boîte aux lettres remplie de cadeaux comme c’est Noël.

Et honnêtement, la principale raison pour laquelle New Horizons a frappé au moment idéal au milieu de tout le chaos dans le monde réel est que c’est une vitrine parfaite pour expliquer pourquoi le Switch fait briller des jeux comme ceux-ci. La possibilité de régler mes déplacements ou de jouer au lit un samedi matin est idéale.

Ce qui rend les choses encore plus prometteuses, c’est l’ajout d’un mode multijoueur coopératif pour les personnes jouant sur le même Switch et un moyen de se connecter avec des gens sur d’autres consoles Switch pour jouer localement ou en ligne. Rendez visite à des amis, aidez-les et demandez-leur de rendre la pareille.

Ou si vous pratiquez la distance sociale en toute sécurité, connectez-vous en ligne à la place. Animal Crossing: New Horizons n’aurait pas pu atterrir à un meilleur moment.

