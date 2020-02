New Horizons est limité à un îlot par console

À moins de cinquante jours, Animal Crossing: New Horizons est l’un des jeux Switch les plus attendus de 2020. Les fans sont ravis de finalement construire leur propre île tout en passant des heures à connaître des villageois excentriques, à rembourser Tom Nook et à organiser leur ville comme ils l’aiment. De nouvelles révélations comme cette adorable console Switch en édition limitée ne font qu’exciter les gens. Malheureusement, tout ce qui a conduit à la sortie du jeu ne peut pas être une bonne nouvelle. Les gens fouillant la page de la boutique Nintendo pour Animal Crossing: New Horizons ont récemment remarqué une clause de non-responsabilité indiquant que vous ne pouvez avoir qu’un seul îlot par console Switch, quel que soit le nombre de copies du jeu ou des comptes d’utilisateurs que vous pourriez avoir.

“Veuillez noter: une seule île peut exister par console Nintendo Switch, quel que soit le nombre de comptes d’utilisateurs enregistrés ou de copies du jeu utilisées sur une console. Une Nintendo Switch et une copie du jeu sont requises pour chaque île unique. »

Bien que restrictif, il est peu probable que cela ait un effet majeur sur les joueurs qui veulent simplement jouer au jeu sur leur Switch individuel, car il y a plus qu’assez pour faire dans le jeu sans avoir besoin de plusieurs îles. Si vous partagez votre Switch avec le reste de la famille, il n’y a aucun moyen pour vous et quiconque souhaitant jouer à Animal Crossing: New Horizons d’avoir des îles distinctes. C’est une énorme douleur pour ce qui est censé fonctionner comme une console familiale.

